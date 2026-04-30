Arteta besnel zaradi sodnikov: To se ne sme dogajati

Po včerajšnjem prvem polfinalnem dvoboju med madridskim Atleticom in Arsenalom (1:1) so vrata do finala odprta za obe ekipi. Obe moštvi sta bili ob izenačenem rezultatu blizu vodstva, Madridčani, ko je v drugem polčasu prečko stresel francoski napadalec Antoine Griezmann, topničarji pa, ko jim je sodnik Danny Makkelie dosodil kazenski strel, ki ga je po ogledu posnetka razveljavil.

Ta odločitev je zmotila Mikela Arteto na klopi Arsenala. »Kar me resnično razjezi, je to, da je bila kazen proti Ebsu [Eberechiju Ezeju] razveljavljena na tak način, kot se je zgodilo, čeprav ni šlo za jasno in očitno napako – to spremeni potek tekme. Na tej ravni, oprostite, a to se ne sme dogajati,« je bil neposreden španski strateg. »Sodnik si mora posnetek ogledati kar 13-krat, jasno je kot beli dan. To je nemogoče, in ja, vsi smo zaradi tega besni.«

Govora pa ni bilo le o nedosojenih strelih z bele pike, temveč tudi tistih dosojenih. V izdihljajih prvega dela tekma je kazenski strel izkoristil Šved Victor Gyökeres, v drugem polčasu je žoga po strelu Marcosa Llorenteja v roko zadela Bena Whita, žogo pa je nato z enajstih metrov odločno v mrežo poslal argentinski zvezdnik Julian Alvarez. »V premier ligi to ni enajstmetrovka, toda v tem primeru moram priznati, da glede na pravila in doslednost njihovega izvajanja, na primer včeraj pri Bayernu Münchnu, priznavam, da gre za igro z roko,« je priznal 44-letni Arteta, ki je še dodal, da je ponosen na ekipo in da imajo usodo v svojih rokah.

Po mnenju domačega trenerja Diega Simeoneja dvomov o drugem kazenskem strelu večera ni. »V polfinalu lige prvakov, kot smo videli, to mora biti enajstmetrovka. Zahvaljujoč sistemu VAR je bila naša enajstmetrovka priznana. Včasih ti sistem VAR pomaga, včasih pa ti škoduje,« je povedal ognjeviti Simeone, ki je bil predvsem zadovoljen s predstavo po premoru. Argentinec pričakuje tudi, da bosta Alvarez in Giuliano Simeone, ki sta zaradi bolečin predčasno zaključila tekmo, nared za povratno tekmo v torek na štadionu Emirates.