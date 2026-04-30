Nogomet

Arteta besnel zaradi sodnikov: To se ne sme dogajati

Po remiju na štadionu Metropolitano sta imela trenerja Atletica in Arsenala veliko za povedati o sodniških odločitvah.
Mikel Arteta je izpostavil, da ima Arsenal usodo v svojih rokah. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Tim Erman
30. 4. 2026 | 07:57
Po včerajšnjem prvem polfinalnem dvoboju med madridskim Atleticom in Arsenalom (1:1) so vrata do finala odprta za obe ekipi. Obe moštvi sta bili ob izenačenem rezultatu blizu vodstva, Madridčani, ko je v drugem polčasu prečko stresel francoski napadalec Antoine Griezmann, topničarji pa, ko jim je sodnik Danny Makkelie dosodil kazenski strel, ki ga je po ogledu posnetka razveljavil.

Na beli točki gneča, Oblak je dobro opravil nalogo

Ta odločitev je zmotila Mikela Arteto na klopi Arsenala. »Kar me resnično razjezi, je to, da je bila kazen proti Ebsu [Eberechiju Ezeju] razveljavljena na tak način, kot se je zgodilo, čeprav ni šlo za jasno in očitno napako – to spremeni potek tekme. Na tej ravni, oprostite, a to se ne sme dogajati,« je bil neposreden španski strateg. »Sodnik si mora posnetek ogledati kar 13-krat, jasno je kot beli dan. To je nemogoče, in ja, vsi smo zaradi tega besni.«

Govora pa ni bilo le o nedosojenih strelih z bele pike, temveč tudi tistih dosojenih. V izdihljajih prvega dela tekma je kazenski strel izkoristil Šved Victor Gyökeres, v drugem polčasu je žoga po strelu Marcosa Llorenteja v roko zadela Bena Whita, žogo pa je nato z enajstih metrov odločno v mrežo poslal argentinski zvezdnik Julian Alvarez. »V premier ligi to ni enajstmetrovka, toda v tem primeru moram priznati, da glede na pravila in doslednost njihovega izvajanja, na primer včeraj pri Bayernu Münchnu, priznavam, da gre za igro z roko,« je priznal 44-letni Arteta, ki je še dodal, da je ponosen na ekipo in da imajo usodo v svojih rokah.

Po mnenju domačega trenerja Diega Simeoneja dvomov o drugem kazenskem strelu večera ni. »V polfinalu lige prvakov, kot smo videli, to mora biti enajstmetrovka. Zahvaljujoč sistemu VAR je bila naša enajstmetrovka priznana. Včasih ti sistem VAR pomaga, včasih pa ti škoduje,« je povedal ognjeviti Simeone, ki je bil predvsem zadovoljen s predstavo po premoru. Argentinec pričakuje tudi, da bosta Alvarez in Giuliano Simeone, ki sta zaradi bolečin predčasno zaključila tekmo, nared za povratno tekmo v torek na štadionu Emirates. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Na beli točki gneča, Oblak je dobro opravil nalogo

Nogometaši Atletica in Arsenala so se v Madridu razšli brez zmagovalca, oba gola sta padla z enajstmetrovk. Odločala bo povratna tekma na Emiratesu.
Nejc Grilc 29. 4. 2026 | 23:01
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V Parizu zrušili rekord, v Münchnu spektakel brez primere?

Potem ko sta vodilni nogometni moštvi Francije in Nemčije v Parizu uprizorili izjemno predstavo, se je že začelo odštevanje do revanše na Bavarskem.
Siniša Uroševič 29. 4. 2026 | 14:14
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Luis Enrique česa takega še ni videl, toda zgodbe sploh ni konec

Parižani so prvo polfinalno tekmo dobili s 5:4, toda izjave po spektaklu so razkrile predvsem eno: v Münchnu se ne bo branilo, temveč spet napadalo.
Blaž Potočnik 29. 4. 2026 | 12:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arsenal nima izbire, nad Jana Oblaka mora z vsemi topovi

Po torkovem spopadu gigantov v Parizu na vrsti izjemno zanimiv dvoboj Atletica in Arsenala. Spektakel v Madridu po meri gostiteljev?
Jernej Suhadolnik 29. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V nogometnem ognjemetu več nasmeha med Parižani

Že v 1. polčasu sta PSG in Bayern na uvodni polfinalni tekmi lige prvakov uprizorila spektakel, nato se je zgodba nadaljevala s tesno zmago Francozov – 5:4.
28. 4. 2026 | 21:55
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Interventni zakon

Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
29. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Pogačar ni dovolil presenečenja. Oblekel je rumeno majico

Pogačar, Lenny Martinez, Nordhagen in Lipowitz so med sabo obračunali v ciljnem sprintu.
Miroslav Cvjetičanin 29. 4. 2026 | 08:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Živalska tržnica ali laboratorij?

Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Murska Sobota

Slovenski policisti odkrili v Italiji ukraden BMW z lažnimi tablicami

Policija je na avtocesti proti Madžarski ustavila romunskega voznika; vozilo, ukradeno v Italiji, so zasegli, sledijo kazenske ovadbe.
30. 4. 2026 | 09:34
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Obrisi nove vlade

Obris prihajajoče vlade: kdo so morebitni ministri in ministrice?

Največ resorjev – sedem – bi v morebitni novi vladi pripadlo SDS, koalicijskemu trojčku NSi, SLS in Fokus štiri do pet, Demokratom pa trije.
30. 4. 2026 | 09:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Cene nafte so spet skočile v nebo in dosegle nov rekord

Vojnama v Ukrajini in Iranu medtem ni videti konca.
30. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Na lepše

Prvomajski predlogi v zadnjem hipu: Vse to lahko obiščete v Sloveniji in okolici

Če še ne veste, kaj bi počeli med prvomajskimi počitnicami, vam ponujamo kopico predlogov, ki jih lahko uresničite v zadnjem hipu.
Barbara Kotnik 30. 4. 2026 | 09:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
Preberite več

