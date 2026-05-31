Arteta ne razume, Chelsea se naslaja nad Arsenalovo bolečino

Strti Arsenal: Mikel Arteta po porazu jezen na sodnika, igralci spravljivi. Chelsea na družbenih omrežjih zbodel mestne tekmece.

Londonski Arsenal si v sezoni, nad katero se je v soboto zvečer v Budimpešti spustil zastor, ni pridobil novih navijačev, čeprav so bili le nekaj centimetrov oddaljeni od dvojne krone. Zaradi obrambno naravnane igre včasih v tla gledajo tudi topničarji po duši, igralci pa so areno Ferenca Puškaša kljub porazu v finalu lige prvakov zapuščali z dvignjeno glavo. »Tudi najboljše ekipe včasih izgubijo po enajstmetrovkah,« je poskušal ostati optimist kapetan Declan Rice, ki je na londonski paradi z napako v tolažbo vzdignil vsaj pokal za naslov angleških prvakov. Kdor je v tej sezoni podrobno spremljal tekme Arsenala na angleških zelenicah ali v soju luči lige prvakov, nad dogajanjem v Budimpešti ni bil presenečen. Aduti topničarjev se skrivajo v obrambi, v osrčju zvezne vrste in še posebej ...