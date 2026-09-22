Arteta ostaja na klopi prvakov

Španski strateg Mikel Arteta se je z londonskim Arsenalom dogovoril glede nove pogodbe, poroča britanski BBC Sport. Po več mesecih pogajanj sta obe strani sedaj uskladili podrobnosti.

Arteta se je na klop topničarjev usedel decembra leta 2019 in Arsenal v prejšnji sezoni prvič po 22 letih popeljal do naslova angleškega prvaka. Ekipo je vodil tudi v finalu lige prvakov, a je bil po izvajanju kazenskih strelov uspešnejši Paris Saint-Germain.

Severnolondonski klub dogovora uradno še ni potrdil, a BBC poroča, da bo za Baska nova pogodba bolj donosna kot trenutna, ki bi se iztekla ob koncu sezone. Po tej zasluži deset milijonov funtov na leto in dodatnih pet milijonov z bonusi.

Arsenal je novo sezono začel odločno in slavil na prvih sedmih tekmah, a ga je minuli vikend na angleški južni obali presenetil Brighton. Galebi so vratarja Davida Rayo premagali trikrat in tako topničarjem zadali prvi poraz nove sezone.