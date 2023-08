Arteta: Za poškodbe je kriv preveč natrpan urnik

Trener londonskega Arsenala Mikel Arteta je minuli konec tedna zaradi strganih križnih vezi ostal brez branilca Jurriena Timberja, ki je poleti okrepil klub in navdušil na pripravljalnih tekmah, sezono pa je po 50. minutah proti Nottingham Forrestu bržkone že zaključil.

»Poškodbe so bile vedno sestavni del športa, a so se včasih dogajale ob koncu sezone, ne avgusta. Vedno je bilo veliko tekem, dogajala so se prvenstva in pripravljalne turneje po svetu, a ne v takšnem obsegu kot danes. Če pogledamo, kaj vse bodo morali igralci preživeti v naslednjih 36 mesecih, se lahko upravičeno vprašamo, kaj delamo z njihovim zdravjem. Nekaj se bo moralo spremeniti,« je prepričan Španec, ki bo z Arsenalom letos naskakoval naslov angleškega prvaka.

»Ne gre samo za Jurriena, poglejte tudi Christopherja Nkunkuja, Tyrona Mingsa, Thibauta Courtoisa, Ederja Militaa, … Zagotovo je to povezano z ritmom tekem.« Arteta je ob tem še dodal, da bo Arsenal do konca prestopnega roka poizkusil pripeljati zamenjavo za Timberja, saj bo ritem tekem v ligi prvakov in vseh tekmovanjih v Angliji prehud.