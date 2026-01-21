Arteta zaradi Interja ni dobro spal

Na včerajšnjem derbiju sedmega kola lige prvakov med Interjem in Arsenalom so Londončani izkoristili ponujene priložnosti in se na slovitem milanskem štadionu San Siro veselili nove zmage (1:3). V letošnji izvedbi lige prvakov so topničarji slavili na vseh sedmih tekmah in so na vrhu lestvice z 21 točkami, ob tem so prejeli le dva zadetka.

A Inter je bil nevaren nasprotnik, ki trenerju Arsenala Mikelu Arteti ni pustil spati. »Sinoči nisem dobro spal, saj sem vedel, da lahko Inter udari z nekaj podajami in napadi. Danes so to nekajkrat storili. Vendar smo se zelo dobro odrezali,« je svojo ekipo pohvalil 43-letni Bask. »Zelo sem ponosen na današnjo tekmo in na to, kar smo do zdaj naredili v tekmovanju. Ogromno pohvalo ekipi – zavedamo se, kako težko je.«

Trener Italijanov Cristian Chivu je po tekmi izpostavil neučinkovitost svoje ekipe v napadu. »Vedeli smo, da je Arsenal dober. Imajo kakovost, hitrost, intenzivnost, individualne igralce. Ko nam je uspelo zmagati v dvobojih, smo si ustvarili priložnosti, vendar jih nismo izkoristili. Arsenal si je zaslužil zmago, saj je bil bolj učinkovit,« je bil jasen romunski trener.

Naslednja tekma Londončane čaka v nedeljo proti Manchester Unitedu. V angleškem prvenstvu so trenutno na prvem mestu in imajo sedem točk prednosti pred zasledovalci. Inter bo naslednjo tekmo odigral v petek proti Pisi.