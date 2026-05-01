  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Asistent Bijol zapečatil Leedsov obstanek med elito

Leeds je v boju za obstanek v premier league potreboval tri točke in jih tudi dobil, Jaka Bijol je bil podajalec pri prvem zadetku domačih.
Jaka Bijol blesti tudi v Angliji. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Galerija
Jaka Bijol blesti tudi v Angliji. FOTO: Adrian Dennis/AFP
P. Z., STA
1. 5. 2026 | 23:28
2:12
A+A-

Nogometaši Leedsa so v prvi tekmi 35. kroga angleške lige premagali že odpisani Burnley s 3:1 in začasno skočili na 14. mesto premier lige. Pri prvem zadetku domačih je podal slovenski nogometaš Jaka Bijol, ki je odigral celo tekmo.

image_alt
Chelseaju bi speljali lovoriko in glavnega junaka, ki je premagal tudi Bijola

Burnley, ki že pred to tekmo ni imel več možnosti za obstanek v elitni konkurenci, je v četrtek odpustil trenerja Scotta Parkerja, začasno ga je zamenjal dosedanji pomočnik Mike Jackson.

Leeds je v boju za obstanek potreboval tri točke, čeprav med ekipami, ki so na ogroženem območju, ni v najslabšem položaju, slabše kaže Nottingham Forestu, West Hamu in Tottenhamu. Domači so začeli poletno, natančno podajo Bijola pa je že v osmi minuti izkoristil Anton Stach in poskrbel za vodstvo.

image_alt
Odlična sreda: Jaka Bijol želi mir, City pa seje paniko

Burnley je ob koncu polčasa vzpostavil ravnotežje, v začetku drugega pa je Leeds spet udaril. V le štirih minutah sta zadela Noah Okafor in Dominic Calvert-Lewin ter praktično že odločila tekmo. Gostje so sicer pozneje znižali, njihov prvi gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal, drugi Louma Tchaoune v 71. pa, a je to pomenilo le kozmetični popravek poraza.

Leeds ima zdaj 43 točk in je na 14. mestu. Vodi Arsenal s 73, drugi je s tekmo manj Manchester City s 70, tretji pa Manchester United z 61. Osrednji obračun kroga bo v nedeljo, ko se bosta v derbiju pomerila Manchester United Benjamina Šeška in Liverpool. Kandidata v boju za naslov bosta igrala v soboto, ko bo Arsenal gostil Fulham, ter v ponedeljek, ko bo City gostoval pri Evertonu.

 

Več iz teme

AnglijaLeeds Unitedpremier leagueangleška ligaangleško prvenstvoLeedsJaka Bijoltuja prvenstva

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice  |  Svet
ZDA

Kaj zahtevajo Američani za prvi maj? Bojkot dela, šole in nakupov

Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon priseljencev Ice, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate.
1. 5. 2026 | 21:12
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Leclerc najhitrejši v Miamiju, Verstappen našel hitrost

Charles Leclerc je bil najhitrejši pred štirikratnim prvakom Maxom Verstappnom na edinem petkovem prostem treningu pred veliko nagrado Miamija v formuli 1.
1. 5. 2026 | 20:54
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Ponoči v Houstonu brez obeh najboljših igralcev

Če bodo Rockets ponoči dobili šesto tekmo, bo sedma tekma v Los Angelesu na sporedu v nedeljo.
1. 5. 2026 | 20:07
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo