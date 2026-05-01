Asistent Bijol zapečatil Leedsov obstanek med elito

Nogometaši Leedsa so v prvi tekmi 35. kroga angleške lige premagali že odpisani Burnley s 3:1 in začasno skočili na 14. mesto premier lige. Pri prvem zadetku domačih je podal slovenski nogometaš Jaka Bijol, ki je odigral celo tekmo.

Burnley, ki že pred to tekmo ni imel več možnosti za obstanek v elitni konkurenci, je v četrtek odpustil trenerja Scotta Parkerja, začasno ga je zamenjal dosedanji pomočnik Mike Jackson.

Leeds je v boju za obstanek potreboval tri točke, čeprav med ekipami, ki so na ogroženem območju, ni v najslabšem položaju, slabše kaže Nottingham Forestu, West Hamu in Tottenhamu. Domači so začeli poletno, natančno podajo Bijola pa je že v osmi minuti izkoristil Anton Stach in poskrbel za vodstvo.

Burnley je ob koncu polčasa vzpostavil ravnotežje, v začetku drugega pa je Leeds spet udaril. V le štirih minutah sta zadela Noah Okafor in Dominic Calvert-Lewin ter praktično že odločila tekmo. Gostje so sicer pozneje znižali, njihov prvi gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal, drugi Louma Tchaoune v 71. pa, a je to pomenilo le kozmetični popravek poraza.

Leeds ima zdaj 43 točk in je na 14. mestu. Vodi Arsenal s 73, drugi je s tekmo manj Manchester City s 70, tretji pa Manchester United z 61. Osrednji obračun kroga bo v nedeljo, ko se bosta v derbiju pomerila Manchester United Benjamina Šeška in Liverpool. Kandidata v boju za naslov bosta igrala v soboto, ko bo Arsenal gostil Fulham, ter v ponedeljek, ko bo City gostoval pri Evertonu.