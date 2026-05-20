Aston Villa do tretje lovorike, Unai Emery že do pete

Nogometaši Aston Ville so zmagovalci evropske lige. V finalu v Istanbulu so upravičili vlogo favoritov in s 3:0 (2:0) odpravili igralce Freiburga. Za moštvo iz Birminghama je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je Aston Villa osvojila naslov evropskega prvaka, ko je v Rotterdamu premagala Bayern. Istega leta si je nato priigrala še superpokal.

Angleška ekipa si je pot k zmagi proti Freiburgu, ki je doslej v svoji klubski zgodovini igral le en finale, in sicer je izgubil zaključni dvoboj nemškega pokala, tlakovala v zaključku prvega dela.

Ko je že kazalo, da se bo precej nezanimiv prvi polčas razpletel brez golov, je Aston Villa vendarle zadela. Po kotu so izpeljali akcijo, Morgan Rogers je podal v sredino, kjer je bil pripravljen belgijski reprezentant Youri Tielemans, ki je z volejem zatresel nemško mrežo. A to še ni bilo vse za prvi polčas, v sodnikovem dodatku je z lepim strelom z roba kazenskega prostora v polno zadel še Argentinec Emiliano Buendia.

V 58. minuti je bila tekma pravzaprav že odločena. Angleži so dosegli še tretji gol, podajo Buendie z leve strani je izkoristil Rogers, ki je pred vratarjem iz neposredne bližine žogo preusmeril za golovo črto. Tudi po visokem vodstvu so bili Angleži nevarnejši, toda izid se do konca ni več spremenil.

Za Unaija Emeryja, trenerja Aston Ville, je to že peta lovorika v tem tekmovanju, kar doslej še ni uspelo nobenemu strategu.