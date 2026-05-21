Tudi princi jočejo; McGinn: Upam, da William izvleče kartico

Vzhičeni princ William je proslavil zgodovinski uspeh Aston Ville v evropski ligi, ko je skupaj s trenerjem Unaiem Emeryjem dvignil pokal po zmagi v finalu proti Freiburgu s 3:0 v Istanbulu. Britanski prestolonaslednik je bil rojen 26 dni zatem, ko je klub iz Birminghama leta 1982 postal evropski prvak, in je bil star 14 let, ko je Villa zadnjič dvignila lovoriko, angleški ligaški pokal. Zdaj je žarel od ponosa in tudi potočil kakšno solzo ...

Princa so opazili, kako ploska ekipi, objema ljudi okoli sebe in navdušeno vzklika na štadionu Besiktas Park. Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo Williama, ki prepeva Sweet Caroline, skupaj s prijatelji se je pozibaval tudi ob We Are the Champions, zmagoslavni klasiki skupine Queen.