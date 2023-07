Aston Villa in AC Milan čista

Odbor za finančni nadzor (CFCB) pri Evropski nogometni zvezi Uefi je odločil, da bodo lahko klubi z lastništvom v drugih klubih igrali v evropskih tekmovanjih, je Uefa sporočila v izjavi za javnost. Krovna zveza je namreč preiskovala šest klubov zaradi morebitnega navskrižja interesov zaradi lastnikov z deleži v več klubih.

Po odločitvi prvega senata CFCB bodo zdaj lahko angleška Aston Villa in Brighton, italijanski AC Milan, portugalska Vitoria, belgijski Royal Union Saint-Gilloise ter francoski Toulouse nastopili v prihajajoči sezoni tekmovanj pod okriljem Uefe.

Uefa je zaradi morebitnega navzkrižja s pravilom lastništva več klubov pred današnjo odločitvijo sprožila preiskavo v lastniško shemo Aston Ville v povezavi z Vitorio, Brightona in Royal Union Saint-Gilloisa ter povezav med Milanom in Toulousom.

Potem ko so klubi izvedli potrebne spremembe kar se tiče investitorjev in strukture lastništva, upravljanja in financiranja klubov, je prvi senat CFCB ugotovil, da so omenjeni klubi usklajeni s pravilom lastništva več klubov.

Spremembe se med drugim tičejo tudi tega, da noben klub bodisi neposredno bodisi posredno nima v lasti ali posluje z vrednostnimi papirji ali delnicami drugega kluba, ki sodeluje v tekmovanjih pod okriljem Uefe.

Poleg tega so si prizadevali, da noben klub nima nikakršne moči nad odločanjem ali upravljanjem drugega kluba, ter da nima nadzora nad športno uspešnostjo drugega kluba.

Omenjeni trije klubi so morali sprejeti tudi nekaj drugih ukrepov, ki bi jim preprečevali prenos moči na osebo z močjo odločanja in zmanjšali zmožnosti financiranja več kot enega kluba.

Obenem klubi med sabo ne smejo trgovati z igralci ne glede na prejšnje opravljene posle, ne smejo niti sklepati tehničnih ali komercialnih pogodb, poleg tega pa ne smejo uporabljati niti skupne podatkovne baze oglednikov ali igralcev.

CFCB je v izjavi zapisal, da bo še naprej budno spremljal vseh šest klubov ter s tem zagotovil, da bodo spoštovali Uefina pravila glede lastništva več klubov.