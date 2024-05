Aston Villa pred vrati lige prvakov, veselil se je tudi Tom Hanks

Vse več hollywoodskih zvezdnikov se navdušuje nad nogometom in v njem vidijo tudi poslovno priložnost. Najbolj znana vlagatelja sta filmski zvezdnik Ryan Reynolds in njegov prijatelj, producent Rob McElhenney, ki z valižanskim klubom Wrexham pišeta hollywoodsko zgodbo. Pod njegovim vodstvom je Wrexham že drugo sezono zapored napredoval na višjo tekmovalno raven in se je prebil v tretjo ligo (league one). Pred kratkim se jima je na »otoku« pridružil tudi Will Ferrell, ki je odkupil nekaj delnic Leedsa, Michael B Jordan je manjši lastnik Bournemoutha.

Prav poseben mož je Tom Hanks, ki v ponedeljkovem spektakularnem večeru v Birminghamu, kjer sta se v 37. krogu pomerila Aston Villa in Liverpool, ni skrival čustev in navdušenja, ko so domači izpeljali preobrat in zaostanek z 1:3 spremenili v neodločen razplet s 3:3 (Youri Tielemans, Jhon Duran; Emiliano Martinez avt., Cody Gakpo, Jarell Quansah). Eden od najvplivnejših igralcev v Hollywoodu je že nekaj let privrženec in je pred tekmo, ki je bila za Aston Villo zelo pomembna v boju za uvrstitev v ligo prvakov, nagovoril navijače preko socialnih omrežij in poslal video sporočilo.

»Na obzorju so lepe stvari, upam. Gremo Villa! Vedno Villa!« je rekel 67-letni igralec, producent, režiser, pisec …, ki je postal privrženec birminghamskega kluba nekoliko nenavadno.

»Zbudil sem se v hotelski sobi v Londonu. Pogledal ven, videl prazne ulice, slišal čivkanje ptic in se vprašal, kje so ljudje. Pogledal sem na uro, bila je pet zjutraj. Prižgal sem televizijo in slišal. Swansea 6, Stoke City 5, Tottenham 2 … Nisem imel pojma, od kod so ta moštva. Potem sem slišal Aston Villa 2 … Ponovil sem Aston Villa. Kako lepo počitniško mesto. Čudovita vila, zjutraj odpreš francoska vrata, in imaš pogled na lepo pristanišče v mestecu Aston. In potem se je to izkazalo, da je to v Birminghamu. Nič narobe, ampak to mesto ni za lahkomiselne. Od takrat sem oboževalec Aston Ville. Enkrat sem jo gledal tudi v ZDA, da, podpiram jo,« je povedal štirikratni »oskarjevec«, trikratni za glavno vlogo in enkrat za stransko.

Drevi bo v Londonu še ključna tekma v bitki za prvaka in ligo prvakov. Gostuje branilec naslova Manchester City, ki s tekmo manj za točko zaostaja za vodilnim Arsenalom. Tottenham še lahko ujame Aston Villo in ligo prvakov, a mora nujno premagati prvaka.