Villa boljša na stavnicah, Freiburg išče čudež v Istanbulu

Nogometaši Freiburga in Aston Ville se bodo v sredo ob 21. uri na stadionu Bešiktaša v Istanbulu pomerili v finalu evropske lige. Na stavnicah so v vlogi velikega favorita Angleži. Finale evropske lige bo 55. v po kakovosti drugem evropskem klubskem tekmovanju in 17., odkar to tekmovanje nosi ime evropska liga.

Zmagovalec obračuna si bo priigral nastop v evropskem superpokalu ter si zagotovil igranje v ligaškem delu lige prvakov za sezono 2026/27. Obenem bo dobil tudi 15-kilogramski pokal, najtežjega med vsemi lovorikami Evropske nogometne zveze (Uefa).

Freiburg, ki ga vodi Julian Schuster, bo igral v svojem sploh prvem evropskem finalu in tako lovi svojo prvo veliko lovoriko. Pred tem je nemška zasedba najdlje prišle do osmine finala evropske lige, in sicer v sezonah 2022/23 in 2023/24. »Moramo narediti ta zaključni korak. Prišli smo tako daleč, da je zdaj pred nami najpomembnejša tekma v zgodovini kluba. Seveda si želimo zmagati,« je za Uefino spletno stran po preboju v finale povedal branilec Freiburga Matthias Ginter. V izločilnih bojih so Nemci po vrsti izločili Genk, Celto Vigo in Brago, Angleži pa Lille, Bologno in Nottingham Forest.

Nogometaši Freiburga so uvrstitev v finale evropske lige praznovali skupaj z navijači. FOTO: Heiko Becker/Reuters

Aston Villa bo prvič igrala v finalu evropske lige oziroma njenega predhodnika pokala Uefe. V svojih vitrinah imajo Angleži naslov evropskih prvakov iz leta 1982 in evropski superpokal istega leta. Ekipa iz Birminghama lovi svojo prvo večjo lovoriko po zmagi v angleškem ligaškem pokalu leta 1996.

Aston Villa je sicer v sezoni 2023/24 že igrala v polfinalu konferenčne lige, kjer jo je ugnal poznejši zmagovalec Olympiacos, v sezoni 2024/25 pa so izgubili v četrtfinalu lige prvakov proti poznejšemu prvaku Paris Saint-Germainu.

V evropski ligi oziroma pokalu Uefa je Villa najdlje prišla v sezonah 1977/78 in 1997/98, in sicer do četrtfinala. Precej uspešnejši v tem pogledu je njen zdajšnji strateg Unai Emery, ki je doslej to tekmovanje osvojil že štirikrat, trikrat s Sevillo (2014, 2015, 2016) in enkrat z Villarrealom. Z Arsenalom pa je finale izgubil v sezoni 2018/19.

»Nekaj posebnega bo igrati finale v Istanbulu. Ponosno smo na to, kako smo do njega prišli. Zdaj bomo uživali v procesu priprav in v samem finalu. Spoštujemo tekmovanje, spoštujemo finale in spoštujemo Freiburg,« je dejal Emery. Glede na vrednost igralskega kadra je v prednosti Aston Villa s 547,5 milijona evrov po Transfermakrtu. Napadalno usmerjeni vezist Morgan Rogers je z 80 milijoni najdražji igralec, Ollie Watkins pa prvo ime v napadu. Freiburg ima po Transfermarktu 191 milijonov evrov vreden igralski kader, pri čemer je s 35 milijoni najdražji 20-letni švicarski vezist Johan Manzambi.

Tekmo na stadionu s približno 40.000 sedišči bodo sodili Francozi na čelu s Francoisom Letexierjem. V dosedanjih finalih, odkar od sezone 1997/98 igrajo le eno tekmo na nevtralnem igrišču, je najvišjo zmago dosegla Sevilla proti Middlesbroughu 2006 (4:0), največ golov pa je padlo v finalu 2001 med Liverpoolom in Alavesom (5:4). Šestkrat so zmagovalca odločile enajstmetrovke, štirikrat pa podaljški.