Astronomske cene vstopnic v ZDA so prinesle posledice

Rekordne cene vstopnic in ostre kritike navijačev niso izpraznile tribun letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva. Nasprotno, Mednarodna nogometna zveza (Fifa) naj bi s prodajo vstopnic in gostinskimi storitvami v ZDA, Mehiki in Kanadi ustvarila približno 4,5 milijarde evrov prihodkov. Zneska še ni potrdila, uradne podatke bo razkrila v naslednjem letnem poročilu, že zdaj pa je jasno, da je severnoameriški mundial njeno blagajno dodobra napolnil.

Na prvenstvu v Katarju leta 2022 je Fifa s prodajo vstopnic za 64 tekem ustvarila 834 milijonov evrov prihodkov. Letošnji turnir je s 104 tekmami ponudil precej več možnosti za zaslužek, ocenjeni izkupiček od vstopnic in gostinskih storitev pa je več kot petkrat tolikšen. Primerjava sicer ni povsem neposredna, saj letošnji znesek poleg vstopnic vključuje tudi gostinske storitve.

Predsednik Fife Gianni Infantino je nedavno sporočil, da je prvenstvo skupno ustvarilo 13,5 milijarde evrov prihodkov, približno 1,8 milijarde več od pričakovanj. To so prihodki, ne dobiček, vendar številke razkrivajo finančne razsežnosti turnirja, pred katerim je največ razburjenja povzročila prav prodaja vstopnic.

Za finale najmanj 3758 evrov

Fifa je prvič na mundialu uvedla dinamično določanje cen, pri katerem se te spreminjajo glede na povpraševanje. Obenem je pri vsaki preprodaji pobrala 30-odstotni delež. Za navijače je to pomenilo precejšnjo negotovost pri načrtovanju obiska, že začetne cene pa so bile najvišje v zgodovini svetovnih prvenstev.

FOTO: Vincent Carchietta/Reuters

Za vstopnico za finale je bilo treba odšteti najmanj 3758 evrov, kar je sedemkrat toliko kot za odločilno tekmo v Katarju. Prodajna politika je sprožila ostre odzive, združenji evropskih navijačev in potrošnikov sta zaradi nje vložili tudi uradno pritožbo pri evropski komisiji.

Krovna zveza je pri svojem vztrajala. Cene je utemeljevala z razmerami na severnoameriškem trgu, kjer več sto evrov za obisk športnega dogodka ni neobičajen znesek, ter zagotavljala, da se bodo vsi prihodki vrnili v nogomet.

Ob kritikah se Fifa sklicuje tudi na obisk. Po njenih podatkih si je tekme ogledalo 6,81 milijona gledalcev, tribune pa so bile zapolnjene 99,7-odstotno. Visoke cene torej niso preprečile skoraj popolne zasedenosti štadionov, vprašanje dostopnosti največjega nogometnega dogodka za navijače pa ostaja. Finančni uspeh turnirja je za Fifo prepričljiv argument, za tiste, ki si obiska niso mogli privoščiti, precej slabša uteha.