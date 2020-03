Atalanta brani visoko prednost v Valencii

Na prvi tekmi so si priigrali prednost nogometaši Atalante. FOTO: AFP



Sreda dan za tekmi v Liverpoolu in Parizu

Najboljši klubi v Evropi so začeli povratne dvoboje osmine finala lige prvakov, današnja para sta Valencia vs Atalanta in Leipzig vs Tottenham. Na povratnih tekmah ima Atalanta precejšnjo prednost, saj je prvo tekmo na domačem terenu 19. februarja dobila s 4:1. Enega do golov je takrat dosegel tudiZa nameček pa bodo nogometaši Valencie še brez podpore s tribun, zaradi ukrepov pri zajezitvi koronavirusa bo namreč stadion Mestalla zaprt za navijače. Danes bo igralo tudi moštvo poškodovanega slovenskega nogometaša, ki na prvi tekmi Leipzigu ni mogel pomagati. Nemci so proti lanskim finalistom v Londonu zmagali z 1:0. Na tej tekmi za zdaj še ne bo omejitve pri gledalcih, čeprav so tudi v Nemčiji že začeli razmišljati o tem, da bi športne dogodke za več kot 1000 gledalcev zaprli za javnost.V sredo bosta na sporedu še tekmi med lanskimi prvaki iz Liverpoola in madridskim Atleticom, prvo tekmo so z 1:0 dobili Madridčani, ter pariškim PSG in Borussio Dortmund, na tej tekmi bodo prednost 2:1 branili nogometaši iz Porurja.Osmina finala se bo končala naslednji teden z zadnjimi povratnimi tekmami. Najprej bodo 17. februarja igrali Juventus in Lyon (0:1 na prvi tekmi) ter Manchester City in Real Madrid (2:1), 18. februarja pa še Bayern in Chelsea (3:0) ter Barcelona in Napoli (1:1).