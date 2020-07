Atalanta in Napoli odprla derbi brez slovenskega legionarja

Serie A kmalu z navijači na četrtini tribun?

Današnji večer na nogometnih zelenicah sta odprla Atalanta in Napoli. Eden od derbijev večera prinaša zanimiv dvoboj, ki pa ga vnovič ni začel slovenski reprezentant. Domači trenerje poslal v ogenj trojico (4-3-1-2)Predsednik italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina je razglasil, da se dogovarjajo o odprtju navijaških tribun za tekme serie A. V Italiji nameravajo kljub pandemiji napolniti 25 % tribun, vendar odstotek ni dokončno določen.je povedal. V Italiji so do sedaj zabeležili skoraj 241 tisoč okužb s koronavirusom, vendar pa so zahodni sosedi že na seznamu epidemiološko varnih držav. U. G.Nekdanji nogometaš Barcelone Christophe Dugarry je javnost šokiral z nenavadnim napadom na Lionela Messija in Antoineja Griezmanna. Slednji se vedno pogosteje znajde v medijih zaradi pomanjkanja igre, prav tako pa je pod vprašajem odnos obeh igralcev. To je očitno zbudilo pozornost Dugarryja, ki je kritiziral Francozovo igro. »« je napadel Griezmana.s čimer je imel v mislih Messija. Nadaljeval je, da si mora Griezmann primazati zaušnico, saj igra prestrašeno in naj se o problemu pogovoriti z Argentincem. Kasneje se je za neprimerne oznake opravičil in pojasnil, da se ni želel norčevati iz ljudi z avtizmom. U. G.Škoda, da je angleško nogometno že odločeno in si je Liverpool že priigral naslov prvaka. Kljub temu bodo nogometašiintežko igrali ravnodušno in lahko pričakujemo odličen nogomet tudi drevi.Trent Alexander-Arnold je pri 21 letih osvojil angleško prvenstvo in ligo prvakov, zasluge za njegov uspeh pa sam pripisuje tudi pomoči Jordana Hendersona. »je o svojem kapetanu spregovoril branilec.je povedal Anglež, ki je za Liverpool zbral že 127 nastopov in zabil 7 golov. Pravi, da je naloga kapetana, da ekipo izvleče iz težkih časov in motivira soigralce. Tudi sam si želi postati kapetan Liverpoola v prihodnje in priznava, da bo razočaran, če mu to v karieri ne bo uspelo. U. G.