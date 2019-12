Atalanta iz pekla do raja, Dinamo izpadel

Ljubljana

Skupina A



Club Brugge : Real Madrid (21)



Paris SG : Galatasaray (21)



Vrstni red: PSG 13, Real M. 8, Brugge 3, Galatasaray 2.



Skupina B



Bayern M. : Tottenham (21)



Olympiakos : Crvena zvezda (21)



Vrstni red: Bayern 15, Tottenham 10, Crvena zvezda 3, Olympiakos 2.



Skupina C



Dinamo Zagreb : Manchester City 1:4 (Olmo; G. Jesus 3, Foden)



Šahtar Donjeck : Atalanta 0:3 (Castagne, Pašalić, Gosens)



Vrstni red: Man. City 14, Atalanta 7, Šahtar 6, Dinamo 5.



Skupina D



Atletico M. : Lokomotiv Moskva (21)



Bayer L. : Juventus (21)



Vrstni red: Juventus 13, Atletico 7, Bayer 6, Lokomotiv 2.

Petar Stojanović ni mogel preprečiti štirih zadetkov v Dinamovi mreži. FOTO: Reuters

- Kljub obupnem štartu v svojo debitantsko sezono lige prvakov (trije porazi z razliko v golih 2:11) je nogometašem Atalante uspel redek podvig. Brez poškodovanega slovenskega zvezdnikaso kar s 3:0 v gosteh premagali Šahtar Donjeck in se prebili v osmino finala.Sprva je v skupini C dobro kazalo tudi zagrebškemu Dinamu, ki je z evrogolomv 10. minuti povedel proti Manchester Cityju, a so angleški prvaki potem zadeli štirikrat in končali evropsko sezono Hrvatov, ki so sicer pustili zelo dober vtis, tudi slovenski branilec. Za ekipoje trikrat zapored zadelAtalanta bo tako nastopila v osmini finala, kar ni uspelo Interju, katerega štadion si je izposodila za domače tekme.Ob 21. uri se je začelo še zadnjih šest tekem rednega dela. Žreb parov osmine finala bo v ponedeljek v Nyonu. Iz skupin od E do H so se naprej uvrstili branilec naslova Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Lyon ter Valencia in Chelsea.