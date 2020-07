FOTO:Atalanta od stotice oddaljena le še sedem golov

Ljubljana



V lovu za Bayernom in za drugim mestom

Francoski veteran Olivier Giroud je Chelsea približal ligi prvakov. FOTO: Richard Heathcote/Reuters



Vsi proti Manchester Cityju

Pep Guardiola poziva kritike naj se z Manchester Cityjem raje pomerijo na igriščui, kot da ga blatijo za njegovim hrbtom. FOTO: Julian Finney/Reuters

- Tudi brez najboljših Atalanta igra s polnimi obrati, lepo, atraktivno in učinkovito. Trenerje v lokalnem derbiju proti Brescii spočil prvokategornike:je tekmo izpustil zaradi poškodbe glave po padcu na domačem bazenu,je igral le prvi polčas.Toda tudi rezervisti Atalante so razkrili, kako sijajno selekcijo sta opravila trener Gasperini in športni direktor. Proti Brescii sta zablestela Hrvat, ki je prvi gol dosegel že v 2. minuti, in Ukrajinec. Kot četrti hrvaški nogometaš je Pašalić v serie A dosegel trojček golov, pred njim se ga zabili šein. Pašalić v tej sezoni igra v izjemni formi, saj je dosegel že devet golov. Petindvajsetletni Splitčan, sicer rojen v Nemčiji, je junija tudi uradno postal član Atalante, potem ko ga je od Chelseaja odkupila za 15 milijonov evrov.Odkritje pa je Malinovskij. Odličen plejmejker in tudi strelec odlično izkorišča skoraj vsak minuto, ki mu jo nameni trener. Proti Brescii je dosegel gol in tri asistence.Klubski skavti so 27-letnega Ukrajinca odkrili pri belgijskem Genku. Minulo poletje je Atalanta zanj plačala 13,7 milijona € odškodnine in zadela v polno. Zvezni igralec, levičar, je dosegel že sedem golov.Nemški prvak Bayern je v tej sezoni zabil 100 golov v bundesligi v 34 tekmah. Atalanta je blizu, v Italiji je z naskokom najučinkovitejša in je pri 93 golih. Do konca prvenstva bo igrala še pet tekem in bo lahko debelo presegla sto golov.V strelski kategoriji bi bil bržkone nedosegljiv Paris St. Germain, ki je v Franciji močno odstopal in je bil razred za sebe. V minuli sezoni je za naslov dosegel 105 golov.Atalanta ima s tekmo več dve točki več od Interja in Lazia (70:68). Lazio danes gostuje v Vidmu, Inter jutri pri Spalu. Juventus bo gostoval pri Sasuolu. Stoto tekmo v dresu Milana pa bo proti Parmi, za katero bo bržčas nastopil tudi, igralV Angliji še najbolj odmeva odločitev Arbitražnega sodišča za šport (CAS), ki je »pomilostil« Manchester City in sprožil ostre odzive pri tekmecih. Vsi se sprašujejo, v čem je potlej smisel finančnega fair-playa. Klubi že pozivajo Evropsko nogometno zvezo in njenega predsednika Aleksandra Čeferina naj čim prej pripravijo nov pravilnik.Trener Manchester Cityjaje v javnem pozivu vse kritike in tekmece pozval naj se ne skrivajo in kritizirajo »za hrbtom«, in da naj se s Cityjem raje pomerijo na igrišču.Na njem je pomembno zmago za uvrstitev v ligo prvakov dosegel Chelsea. Prav odločitev CAS je finiš sezone v premier league spremenila v izjemno razburljivega. Kandidati za ligo prvakov so upali v Cityjev padec, s čimer bi se sprostilo eno mesto v LP. Zdaj je vse drugače, še posebej za Manchester United, ki bi utegnil drago plačati še eno sezono brez LP. Samo izguba pokroviteljskega denarja bi šla v desetine milijonov evrov.Ob Chelseaju in ManUtd je tretji kandidat za LP in trenutno četrti na lestvici Leicester. Danes se bo pomeril s Sheffield Unitedom na domačem igrišču, ManUtd bo gostoval pri Crystal Palace.