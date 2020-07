Ljubljana

Zlatan Ibrahimović je ključni mož Milana. FOTO: Marco Bertorello/AFP

PSG po dvojno krono

- V Italiji se bosta nocoj pomerila Milan in Atalanta. Za Milan bo igral tudi vroči, Atalanta pa bo brez, ki je rahlo poškodovan.Milan je v izvrstni formi po koronakrizi, z zmago bi si praktično zagotovil mesto v evropski ligi. Atalanta je druga in bo spet igrala v ligi prvakov, v kateri je še vedno v igri.V Franciji ni bilo tekem že od sredine marca in prvenstvo se ni nadaljevalo, za prvaka pa je bil razglašen Paris St-Germain. Parižani bodo nocoj na Stade de France lovili dvojno krono v francoskem pokalu. Tekmec je St. Etienne.