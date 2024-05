Atalanti dobra popotnica v finale evropske lige, liga prvakov zagotovljena

Nogometaši Milana so v 37. krogu italijanske lige gostovali pri Torinu in izgubili z 1:3. Pred tem je Atalanta v gosteh z 2:0 ugnala Lecce in si priigrala dobro popotnico v sredin finale evropske lige v Bayerjem iz Leverkusna v Dublinu.

Torinčani so proti Milanu že v prvem polčasu dvakrat zadeli, Duvan Zapata in Ivan Ilić sta bila strelca. Na 3:0 je povišal Ricardo Rodriguez na začetku drugega polčasa. Ismael Bennacer je v 55. minuti z bele pike dosegel gol za Milan, ki ima zagotovljeno drugo mesto v prvenstvu.

Atalanta pa je prišla do svoje 20. zmage v sezoni, potem ko sta zanjo zadela Charles De Ketelaere in Gianluca Scamacca v uvodu drugega polčasa.

Atalanta si je tako zagotovila vrnitev v ligo prvakov ne glede na razplet tekme z Leverkusnom. Od italijanskih klubov bodo med elito igrali še prvak Inter, Milan, Bologna in Juventus.

Izidi, 37. krog:

Fiorentina – Napoli 2:2 (2:1)

Lecce – Atalanta 0:2 (0:0)

Torino – Milan 3:1 (2:0)

Nedelja:

Sassuolo – Cagliari

Monza – Frosinone

Udinese – Empoli

Inter – Lazio

Roma – Genoa

Ponedeljek:

Salernitana – Verona

Bologna – Juventus