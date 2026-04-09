Barcelona in Real Madrid zaman med milijarderji

Drugi dan četrtfinala nogometne lige prvakov je potrdil, kako tanka je meja med zmagoslavjem in razočaranjem na tako visoki ravni, kakršno zahteva igranje na tej stopnji tekmovanja. V taboru Barcelone besnijo nad sodniškimi odločitvami po porazu z Atleticom, v taboru PSG pa kljub prepričljivi zmagi nad Liverpoolom obžalujejo zapravljene priložnosti za še več doseženih golov.

Bomo videli, kako bo naslednji teden – morda tudi z Janom Oblakom v vratih Atletica –, vsem bogatejšim ekipam se ni izšlo po načrtu. Barcelona denimo premore dvakrat dražji igralski kader kot Atletico (1,17 milijarde evrov – 587 milijonov €), tudi Real naj bi imel na voljo boljše nogometaše kot Bayern (1,34 milijarde – 966 milijonov €). V prednosti pa sta PSG (1,21 mrd €, Liverpool 1,02) in Arsenal (1,23 mrd €, Sporting 466 mio). Več v ...