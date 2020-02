Atletico boljši v prvem polčasu, na koncu se je veselil Real Madrid

Trenerja Diego Simeone in Zinedine Zidane sta vseskozi delila navodila svojim nogometašem. FOTO: Reuters

Karim Benzema je zabil svoj prvi gol Atleticu na štadionu Reala, ta teden pa je zbral že drugi gol za Real. FOTO: AFP

Madrid – Nogometaši madridskegaso z minimalno zmago dobili mestni derbi in dodatno utrdili svoj položaj na vrhu španskega prvenstva. Edini gol je v drugem polčasu zabilBenzema je dosegel svoj prvi gol proti Atleticu na štadionu Santiago Bernabeu in postal osrednji junak za 77.223 gledalcev, kolikor si jih je ogledalo španski derbi. Francoz namreč pred tem ni matiral vratarjev Atletica, danes pa mu je to uspelo v 56. minuti po odličnem predložku. To je bil že drugi gol Benzemaja v tem tednu, potem ko je bil učinkovit tudi v sredinem pokalnem dvoboju z Zaragozo.Treba je poudariti, da je bila zmaga Reala zaslužena, četudi si je predvsem v prvem polčasu več zrelih priložnosti za gol priigral Atletico,je zadel tudi levo Courtoisovo vratnico. Njegov vratarje zbral štiri obrambe, na drugi strani pa(Real) le eno. Real je krasila tudi večja posest žoge (65:35), več strelov na vrata (5:1), toda manj kotov (5:6), Realovi igralci pa so storili več prekrškov (18:11).Atletico po peti zaporedni tekmi brez zmage čaka zahteven boj za ligo prvakov,(49 točk) je utrdil svoje vodstvo na lestvici pred nedeljsko večerno tekmo(43 točk) inv Kataloniji.»Igrali smo natančno tako, kot smo načrtovali. V prvem polčasu smo si priigrali dovolj priložnosti za gol, tudi drugega smo odprli dobro. Na koncu smo poskušali iztržiti točko, toda zaman. Rezervisti? Lemar ni mogel prispevati tistega, kar smo pričakovali, Carrascu se je videlo, da že lep čas ni igral nogometa, Camello niti ni imel dovolj priložnosti, da bi pokazal, kaj zna,« je ocenil Atleticov trener, potem ko je čestital