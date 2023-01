Atletico brez praske, tretjeligaš zabil tri gole Barçi, a ostal praznih rok

Ekipa slovenskega reprezentanta Jana Oblaka, branil je vso tekmo, je z 2:0 slavila v Oviedu. Pri nekdanjem prvoligašu sta dvoboj 1/16 finala španskega kraljevega pokala odločila Marcos Llorente po podaji Antoina Griezmanna v 24. minuti in Atleticov vzhajajoči zvezdink sredine igrišča Pablo Barrios, ki je zadel že na prejšnji stopnički tekmovanja, ko je začel tekmo v prvi postavi, tokrat pa je vstopil s klopi in po podaji še enega rezervista Angela Corree potrdil zmago rdeče-belih v 83. minuti.

Razen Valladolida, ki ga je v Vitorii premagal drugoligaš Alaves (1:0), so bili uspešni vsi ostali favoriti, vsi so seveda igrali v gosteh. Real Sociedad je z golom Roberta Navarra v 33. minuti ugnal Logroñes, Mallorca z 2:0 šele po podaljšku Pontevedro, pod zadetek in asistenco se je podpisal kosovski as Vedat Muriqi, Sevilla pa je brez izključenega trenerja Jorgeja Sampaolija, ki je moral zapustiti klop že po 18 minutah, napolnila mrežo Linaresa (5:0). Youssef En-Nesyri je po nepozabnih podvigih z Marokom na lanskem mundialu v Katarju prispeval kar tri gole, dva v zaključku prvega, tretjega pa v 29. minuti drugega polčasa.

Barcelona se je po neuspešnem zaključku leta in remiju na mestnem derbiju z Espanyolom (1:1) za veliki obračun z madridskim Atleticom v prvenstvu »ogrela« z izjemno neprepričljivo predstavo proti tretjeligašu Intercityju. Na štadionu nekdanjega prvoligaša Herculesa so Katalonci povedli z golom povratnika po poškodbi, branilca Ronalda Arauja v 4. minuti, toda 21-letni vezist Oriol Soldevila je v drugem polčasu zadel kar trikrat, najprej za 1:1, nato za 2:2 po novem vodilnem golu Ousmana Dembeleja, Soldevila pa je nato izsilil še podaljšek, ko se je po zadetku Raphinhe v 77. minuti vendarle zdelo, da se bodo Katalonci izognili manjši sramoti. To je nato uspel v podaljšku preprečiti Ansu Fati po asistenci Raphinhe v 104. minuti.