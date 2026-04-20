Nogomet

Atletico Madrid na razpotju, Jan Oblak zgodba zase

Enajstmetrovke oziroma kazenski streli kot prekletstvo: Atletico Madrid s trenerjem Diegom Simeonejem zasejal tudi dvome pred polfinalom lige prvakov.
Francoz Antoine Griezmann (levo) je eden najbolj izkušenih nogometašev madridskega Atletica. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
F. T.
20. 4. 2026 | 10:15
20. 4. 2026 | 10:20
3:33
Kakšen je trenutni položaj madridskega Atletica, potem ko so rdeče-beli izgubili boj za lovoriko v španskem pokalu? Poraz v finalu pokala je nogometaše Atlética ujel v enem ključnih trenutkov sezone. Kar je še pred dnevi delovalo kot realna pot proti dvojni kroni, se je po enajstmetrovkah proti Realu Sociedadu sesulo v razočaranje, ki presega zgolj izgubljeno pokalno lovoriko.

Čeferin, Perez in Zahović sklenili dogovor, kaj to pomeni?

Podoba ekipe po tekmi je bila zgovorna. Od solz na zelenici štadiona La Cartuja v Sevilli do skoraj popolne tišine na nočnem letu proti Madridu – igralci so se zaprli vase, brez običajne komunikacije, brez potrebe po razlagi, je denimo zapisal novinar madridskega medija Marca. Fizična utrujenost, nabrana v zgoščenem ritmu tekem, je bila očitna, še bolj je izstopala psihološka izpraznjenost. Atletico je v treh mesecih odigral izjemno število tekem, a prav v odločilnem trenutku mu je zmanjkal zadnji korak.

Poraz je posebej boleč zaradi načina

Poraz je posebej boleč zaradi načina, na katerega je prišel. Enajstmetrovke ostajajo kronična slabost madridskega kluba. Statistika razkriva več neuspehov kot uspehov, v obdobju trenerja Diega Simeoneja pa je to že tretji (!) izgubljeni finale z bele točke. Spomini na Milano 2016, ko je Atletico izgubil finale lige prvakov proti Realu, so boleči za navijače rdeče-belih.

Finale pokala je bil zamišljen kot prvi korak k sezoni presežkov. Po odmevni zmagi nad Barcelono v ligi prvakov se je zdelo, da ekipa dosega vrhunec forme. A prav zato je padec toliko bolj izrazit. Namesto potrditve ambicij je prišlo novo razočaranje, ki odpira vprašanja o psihološki trdnosti ekipe v ključnih trenutkih, je dodal komentator Marce.

Kljub temu sezona še zdaleč ni končana. Atletico ima pred sabo največji izziv – polfinale lige prvakov proti Arsenalu. To je priložnost in preizkus: lahko ekipa razočaranje preoblikuje v motivacijo, ali pa bo poraz pustil pregloboke posledice? Deset let po zadnjem finalu elitnega tekmovanja se odpira nova možnost, da klub znova poseže po evropskem vrhu.

V domačem prvenstvu tekmi proti Elcheju in Bilbau nimata odločilne tekmovalne teže, toda gotovo bosta ključni za stabilizacijo razpoloženja v slačilnici. Prav v teh trenutkih se pogosto pokaže značaj ekipe, ki ga trener Diego Simeone poudarja kot temelj svojega projekta.

Položaj Jana Oblaka zgodba zase

Atletico se je torej znova znašel na nekem razpotju: med občutkom, da mu je nekaj ušlo iz rok, in zavedanjem, da največja nagrada sezone vendarle ostaja dosegljiva. Položaj slovenskega vratarja Jana Oblaka v tem delu sezone je zgodba zase, več bodo pokazale naslednje tekme. Škofjeločan je odigral zadnjo tekmo 10. marca v ligi prvakov, po poškodbi mišice je že del ekipe, normalno vadi in pričakujemo njegovo vrnitev.

Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
15. 4. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več

