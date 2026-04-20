Atletico Madrid na razpotju, Jan Oblak zgodba zase

Kakšen je trenutni položaj madridskega Atletica, potem ko so rdeče-beli izgubili boj za lovoriko v španskem pokalu? Poraz v finalu pokala je nogometaše Atlética ujel v enem ključnih trenutkov sezone. Kar je še pred dnevi delovalo kot realna pot proti dvojni kroni, se je po enajstmetrovkah proti Realu Sociedadu sesulo v razočaranje, ki presega zgolj izgubljeno pokalno lovoriko.

Podoba ekipe po tekmi je bila zgovorna. Od solz na zelenici štadiona La Cartuja v Sevilli do skoraj popolne tišine na nočnem letu proti Madridu – igralci so se zaprli vase, brez običajne komunikacije, brez potrebe po razlagi, je denimo zapisal novinar madridskega medija Marca. Fizična utrujenost, nabrana v zgoščenem ritmu tekem, je bila očitna, še bolj je izstopala psihološka izpraznjenost. Atletico je v treh mesecih odigral izjemno število tekem, a prav v odločilnem trenutku mu je zmanjkal zadnji korak.

Poraz je posebej boleč zaradi načina, na katerega je prišel. Enajstmetrovke ostajajo kronična slabost madridskega kluba. Statistika razkriva več neuspehov kot uspehov, v obdobju trenerja Diega Simeoneja pa je to že tretji (!) izgubljeni finale z bele točke. Spomini na Milano 2016, ko je Atletico izgubil finale lige prvakov proti Realu, so boleči za navijače rdeče-belih.

Trener Atletica Diego Simeone FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Finale pokala je bil zamišljen kot prvi korak k sezoni presežkov. Po odmevni zmagi nad Barcelono v ligi prvakov se je zdelo, da ekipa dosega vrhunec forme. A prav zato je padec toliko bolj izrazit. Namesto potrditve ambicij je prišlo novo razočaranje, ki odpira vprašanja o psihološki trdnosti ekipe v ključnih trenutkih, je dodal komentator Marce.

Kljub temu sezona še zdaleč ni končana. Atletico ima pred sabo največji izziv – polfinale lige prvakov proti Arsenalu. To je priložnost in preizkus: lahko ekipa razočaranje preoblikuje v motivacijo, ali pa bo poraz pustil pregloboke posledice? Deset let po zadnjem finalu elitnega tekmovanja se odpira nova možnost, da klub znova poseže po evropskem vrhu.

Vratarja Jan Oblak (desno) in Juan Musso med ogrevanjem. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

V domačem prvenstvu tekmi proti Elcheju in Bilbau nimata odločilne tekmovalne teže, toda gotovo bosta ključni za stabilizacijo razpoloženja v slačilnici. Prav v teh trenutkih se pogosto pokaže značaj ekipe, ki ga trener Diego Simeone poudarja kot temelj svojega projekta.

Atletico se je torej znova znašel na nekem razpotju: med občutkom, da mu je nekaj ušlo iz rok, in zavedanjem, da največja nagrada sezone vendarle ostaja dosegljiva. Položaj slovenskega vratarja Jana Oblaka v tem delu sezone je zgodba zase, več bodo pokazale naslednje tekme. Škofjeločan je odigral zadnjo tekmo 10. marca v ligi prvakov, po poškodbi mišice je že del ekipe, normalno vadi in pričakujemo njegovo vrnitev.