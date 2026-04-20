Atletico Madrid na razpotju, Jan Oblak zgodba zase

Kakšen je trenutni položaj madridskega Atletica, potem ko so rdeče-beli izgubili boj za lovoriko v španskem pokalu? Poraz v finalu pokala je nogometaše Atlética ujel v enem ključnih trenutkov sezone. Kar je še pred dnevi delovalo kot realna pot proti dvojni kroni, se je po enajstmetrovkah proti Realu Sociedadu sesulo v razočaranje, ki presega zgolj izgubljeno pokalno lovoriko.
Podoba ekipe po tekmi je bila zgovorna. Od solz na zelenici štadiona La Cartuja v Sevilli do skoraj popolne tišine na nočnem letu proti Madridu – igralci so se zaprli vase, brez običajne komunikacije, brez potrebe po razlagi, je denimo zapisal novinar madridskega medija Marca. Fizična utrujenost, nabrana v zgoščenem ritmu tekem, je bila očitna, še bolj je izstopala psihološka izpraznjenost. Atletico je v treh mesecih odigral izjemno število tekem, a prav v odločilnem trenutku mu je zmanjkal zadnji korak.
Poraz je posebej boleč zaradi načina, na katerega je prišel. Enajstmetrovke ostajajo kronična slabost madridskega kluba. Statistika razkriva več neuspehov kot uspehov, v obdobju trenerja Diega Simeoneja pa je to že tretji (!) izgubljeni finale z bele točke. Spomini na Milano 2016, ko je Atletico izgubil finale lige prvakov proti Realu, so boleči za navijače rdeče-belih.
Finale pokala je bil zamišljen kot prvi korak k sezoni presežkov. Po odmevni zmagi nad Barcelono v ligi prvakov se je zdelo, da ekipa dosega vrhunec forme. A prav zato je padec toliko bolj izrazit. Namesto potrditve ambicij je prišlo novo razočaranje, ki odpira vprašanja o psihološki trdnosti ekipe v ključnih trenutkih, je dodal komentator Marce.
Kljub temu sezona še zdaleč ni končana. Atletico ima pred sabo največji izziv – polfinale lige prvakov proti Arsenalu. To je priložnost in preizkus: lahko ekipa razočaranje preoblikuje v motivacijo, ali pa bo poraz pustil pregloboke posledice? Deset let po zadnjem finalu elitnega tekmovanja se odpira nova možnost, da klub znova poseže po evropskem vrhu.
V domačem prvenstvu tekmi proti Elcheju in Bilbau nimata odločilne tekmovalne teže, toda gotovo bosta ključni za stabilizacijo razpoloženja v slačilnici. Prav v teh trenutkih se pogosto pokaže značaj ekipe, ki ga trener Diego Simeone poudarja kot temelj svojega projekta.
Atletico se je torej znova znašel na nekem razpotju: med občutkom, da mu je nekaj ušlo iz rok, in zavedanjem, da največja nagrada sezone vendarle ostaja dosegljiva. Položaj slovenskega vratarja Jana Oblaka v tem delu sezone je zgodba zase, več bodo pokazale naslednje tekme. Škofjeločan je odigral zadnjo tekmo 10. marca v ligi prvakov, po poškodbi mišice je že del ekipe, normalno vadi in pričakujemo njegovo vrnitev.
