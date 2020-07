FOTO:Atletico Madrid in Atalanta v odlični formi: V skrbeh Leipzig in PSG

Nemočen par Ronaldo-Dybala

Duvan Zapata (drugi z leve) sodi med najboljše napadalce v serie A, Josip Iličić (drugi z desne) načrtuje dvig forme do avgustovskih izzivov Atalante v ligi prvakov. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Zaman tudi dva gola Benjamina Verbiča

Konec tedna je opozoril nase Benjamin Verbič. Na gostovanju v Oleksandriji je zabil dva gola, toda Dinamo Kijev je iztržil le točko, saj je prejel gol za končnih 2:2 v 90. minuti. Dinamo mora v boju za LP v naslednjem kolu premagati Lugansk. Nejc Skubic bo drevi v majici Konyasporja pričakal vodilni turški klub Bašakšehir, Amadej Vetrih (Rizespor) bo gostoval pri Kašimpaši. Tri kola pred koncem je v boju za obstanek osem od 18 klubov. V Rusiji so Slovenci igrali proti štirim klubom iz Moskve: Soči je premagal Spartak in si zagotovil obstanek (1:0; Miha Mevlja vso tekmo), enako velja za Ufo, ki je remizirala z Lokomotivom (1:1; Lovro Bizjak do 73., Andres Vombergar od 92., Bojan Jokić zunaj kadra), CSKA je remiziral s Kazanom (1:1; Jaka Bijol od 66.), Krilja Sovjetov so izgubila z Dinamom (Denis Popović vso tekmo).

Benjamin Verbič kotira pri enajstih doseženih golih v ukrajinskem prvenstvu. FOTO: Mavric Pivk

Simeone: Nezamenljiva le Oblak in Niguez

Kdo ve, kdaj bosta kluba s slovenskima reprezentantoma spet med najboljšimi v Evropi.innamreč igrata odlično in strahovito učinkovito, ta čas sodita med pet najmočnejših na stari celini.se je konec tedna izvlekel skozi šivankino uho s pomočjo dveh enajstmetrovk, tudi Atletico ne pozna poraza v zadnjih 16 tekmah.se počasi vrača v normalni delovni ritem, trener Atalantemu odmerja vse več igralnega časa (nazadnje v Torinu do 58. minute pri rezultatu 1:1) in opazno načrtuje dvig njegove forme do prvega tedna avgusta, ko bo Atalanta sprejela največji izziv v 112-letni zgodovini kluba: poskušala bo preskočiti super mogočni PSG in se zavihteti v polfinale Uefine lige prvakov.Če bi igrali četrtfinalne tekme v Lizboni en mesec prej, bi bil to povsem realen scenarij. Atalanta igra fantastičen nogomet, kar je nazadnje občutil tudi daleč najvplivnejši italijanski klub Juventus. Iličić in soigralci so povsem onemogočiliin druge zvezdnike, trener Gasperini pa je pojedelza malo malico, če bi opisali njun taktični dvoboj v ljudskem žargonu. Treba je dodati, da je prav par Ronaldo-ta čas daleč najmočnejši adut Juventusa, saj Portugalec in Argentinec igrata odlično.»Stara dama« si lahko predčasno pripiše nov naslov prvaka le zavoljo dveh dosojenih enajstmetrovk in Ronaldove rutinske izvedbe kazenskih strelov. Dvakrat je šlo za (nenamerno) igranje z roko, Juve je izenačil na končnih 2:2 v 90. minuti odličnega derbija.»Pravila o igranju z roko so v Italiji nad vsemi pravili …« je cinično komentiral razplet derbija Gasperini in dodal: »Kaj naj naredimo, naj si odsekamo roke? To ni bilo prvič v tej sezoni, zanesljivo pa v drugih državah enajstmetrovk ne dosojajo na tak način.« Juventus bi v nasprotnem primeru znižal prednost pred Atalanto na šest točk, njegov obisk štadiona Lazia bi dobil drugo veljavo. Če ne drugega, bi serie A ohranjala napetost še teden ali dva, zdaj je boja za »scudetto« dokončno konec, saj Lazio ni (bil) dorasel izzivu.Atalanta je postala prvo moštvo po Juventusu iz sezone 1951/52 (!), v katerem so trije igralci zabili najmanj po 15 golov (17, Iličić inpo 15). V Evropi je to nazadnje uspelo prav naslednjemu evropskemu tekmecu Atalante – PSG (v prejšnji sezoni). Ob tem je Atalanta zabila najmanj gol na 20. zaporedni tekmi in izenačila rekorden niz iz sezone 1955/56.Tudi Atletico si je konec tedna zagotovil ligo prvakov 2020/21, z minimalnih 1:0 je odpravil seviljski Betis. Četudi gre za »standardno« višino Atleticove zmage, naloga rdeče-belih ni bila enostavna: sodnik jim je namreč že v prvem polčasu razveljavil dva gola (Correa, Morata) po intervenciji VAR, toda obe odločitvi sta bili najmanj mejni, posebej golpo dolgem prodoru in spodkopanem strelu je bil velemojstrski.»Tega ne morem spremeniti. Seveda nam ni lahko, ne nazadnje smo dve koli pred koncem prvenstva izpolnili cilj – to je liga prvakov –, čeprav sem moral na vsaki tekmi zamenjati po tri branilce … Da ne omenjam poškodb drugih,« je ocenil Atleticov trenerTa čas boljši od Atletica je le njegov mestni tekmec Real, ki zmaguje s pragmatično igro. Podobno kot za Atalanto in PSG bi torej lahko trdili za Atletico in. Španci bi si gotovo želeli, da bi igrali četrtfinale lige prvakov že ta teden.Simeone ima prav: v tej sezoni sta nezamenljiva člana njegove enajsterice lein vratar. Škofjeločan je zbral že 4176 minut igre, Saul 4034. Oblak je izpustil le zadnjih 24 minut lanskega gostovanja v San Sebastianu, ko ga je nokavtiral Sociedadov adut, Saul je počival z Valladolidom in bil kaznovan za tekmo z Granado. Najbližje dvojcu Oblak-Saul so(3402 minuti), kapetan(3166) in(3047).