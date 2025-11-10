Atletico Madrid in Jan Oblak imata novega večinskega lastnika

Investicijski sklad Apollo Sports Capital je novi večinski delničar Atletica Madrida, za katerega igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, je sporočila španska nogometna liga. Novico je objavil tudi klub iz španske prestolnice.

»Atletico Madrid in njegovi glavni delničarji, Miguel Angel Gil, Enrique Cerezo, skupina Quantum Pacific, in skladi, ki jih upravlja Ares Management, so dosegli dogovor, da bo globalna investicijska družba v športu Apollo Sports Capital (ASC) postala večinski delničar našega kluba,« je sporočil Atletico.

Štirje prejšnji glavni delničarji so zmanjšali svoje deleže, da bi novemu vlagatelju, ki je zdaj največji delničar kluba, omogočili pridobitev potrebnega deleža.

Finančne podrobnosti posla niso bile razkrite, vendar se tržne ocene vrednosti Atletica gibljejo med 2,5 in 3 milijardami evrov, ki temeljijo na nedavnih finančnih rezultatih, dragocenih zemljiških premoženjih in doslednem sodelovanju v ligi prvakov v zadnjih 13 sezonah.

ASC je hitro rastoča globalna družba za upravljanje premoženja. Po zadnjih podatkih ima Apollo v upravljanju približno 900 milijard evrov premoženja.

Klub je pojasnil, da bosta Miguel Angel Gil in Enrique Cerezo še naprej vodila Atletico kot izvršni direktor oziroma predsednik upravnega odbora ter ostala delničarja, kar zagotavlja kontinuiteto in vizijo projekta.

Pod dosedanjim vodstvom se je Atletico v zadnjih dveh desetletjih uveljavil kot eden najuspešnejših in najbolj spoštovanih nogometnih klubov v Evropi.

»Naložba ASC bo okrepila položaj našega kluba med nogometno elito in podprla našo ambicijo, da zagotovimo dolgoročni uspeh za milijone naših navijačev po vsem svetu,« so pojasnili v madridskem klubu.

Delničarji nameravajo zagotoviti nov kapital za podporo dolgoročnim načrtom kluba, vključno z nadaljnjimi naložbami v ekipo in večjimi infrastrukturnimi projekti.

»To vključuje razvoj mesta športa, novega športno-zabaviščnega centra ob stadionu Metropolitano. Cilj projekta je postati destinacija svetovnega razreda za šport, prosti čas, kulturo in družabne dejavnosti,« so še dodali pri Atleticu.