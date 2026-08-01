Brez dvoboja slovenskih zvezdnikov: Šeško še ni nared, Oblak blestel

V Stockholmu sta se na prijateljski tekmi pred začetkom sezone pomerila Atlético Madrid ter Manchester United. S prvim polčasom so bolje opravili Španci, a je trener Diego Simeone nato povsem zamenjal ekipo in v drugem delu igre je na plan prišla individualna kakovost rdečih vragov.

Čeprav smo si obetali velik dvoboj največjih slovenskih nogometnih zvezdnikov, pa tega nismo dobili. Napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško po poškodbi golenice še ni nared za skupne treninge in se na začetek sezone, tega bo najbrž »ujel«, pripravlja po prilagojenem programu. Je pa bil na drugi strani v akciji Jan Oblak, ki je v prvem polčasu napadalcem Uniteda branil nekaj lepih priložnosti.

Pri obeh ekipah je bilo v udarni enajsterici nekaj zanimivih imen. Pri rdečih vragih so začeli ustaljeni Bryan Mbeumo, Luke Shaw, Mason Mount in Harry Maguire, priložnost je dobil mladi Shea Lacey, vnovič pa je v sredini igrišča kot zamenjava za Casemira igral Andrey Santos, nova pridobitev kluba.

Pri Madridčanih so priložnost dobili številni mladci, med drugim tudi Arnau Ortiz, nekdanji napadalec mlajše Atléticove ekipe, ki je v peti minuti premagal Toma Heatona, tokratnega vratarja Uniteda.

Ker je šlo za prijateljsko tekmo, je trener Madridčanov Diego Simeone v drugi polovici tekme zamenjal celotno ekipo, Oblaka je v vratih zamenjal Salvi Esquivel. Tega je v 52. minuti z bele točke premagal zvezdnik Manchester Uniteda Bryan Mbeumo. Prav Kamerunec je bil natančen tudi v 74. minuti, ko je postavil končni izid 2:1 za Otočane. Letos bi bil lahko glavni up trenerja Michaela Carrick v napadu, sploh če Šeško v začetku sezone še ne bo nared. Navdušuje tudi novinec Santos, medtem ko je sezono dobro začel tudi Mason Mount.