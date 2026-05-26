Atletico Madrid zvezdniku postavil ultimat

Prestopni rok se še začel ni, pa že krožijo številne govorice o selitvah nogometašev. Eden najbolj iskanih igralcev bo zagotovo Julian Alvarez, ki je to sezono blestel v dresu madridskega Atletica, za njegov prestop pa bodo morali snubci seči globoko v žep.

Po poročanju španske Marce je argentinski napadalec zavrnil podaljšanje pogodbe pri Atleticu, saj si želi pridružiti bolj ambicioznemu projektu, takšnemu kot je projekt Barcelone. Alvarez ima z madridskim klubom sklenjeno pogodbo do leta 2030, ta pa vključuje tudi 500-milijonsko odkupno klavzulo, pri rdeče-belih pa naj bi bili pripravljeni sprejeti ponudbo v višini 150 milijonov evrov. Toda pri klubu ne verjamejo, da imajo Katalonci dovolj sredstev za pripravo zadovoljive ponudbe, še dodaja portal.

Stališče Atletica, ki je 26-letnemu dragulju postavil ultimat, je na Radiu Marca pojasnil Roberto Gomez. »Če imaš ponudbo, jo predloži takoj. Ne čakaj tukaj do 14. ali 15. avgusta ob polnoči,« je razložil novinar in dodal, da klub noče poletja, polnega govoric in ugibanj o morebitnem prestopu. »Ne želimo si poletnih kač ali morskih psov.« Po navedbah novinarja si pri Atleticu želijo preprečiti vse, kar bi lahko ogrozilo priprave ali zmotilo osredotočenost na naslednjo sezono.

Alvarez je v tej sezoni zbral 49 nastopov in se podpisal pod 20 zadetkov. Napadalec bo najverjetneje z argentinsko reprezentanco kmalu odpotoval na svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Argentina je v skupini J z Alžirijo, Avstrijo in Jordanijo.