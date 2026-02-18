Atletico na robu, tekmec niti večerje ne prepušča naključju

Največje klubsko nogometno tekmovanje se je vrnilo na evropske zelenice, udeleženci dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala dokazujejo, da v novem formatu lige prvakov tudi t. i. »palčki« lahko dočakajo evropsko pomlad. Inter in Newcastle nad potjo na Norveško oziroma v Azerbajdžan nista navdušena, tudi edini slovenski predstavnik v elitnem tekmovanju Jan Oblak danes zvečer ne bo imel lahkega dela. Brugge lahko v dvoboju z Atleticom le pridobi, Madridčani že mesec dni niso nanizali dveh zmag zapored.

Zdaj jih čaka Club Brugge, ki se opira na odlično delo akademije in z mladeniči uspešno nastopa v Evropi. V ligaškem delu so na osmih tekmah dosegli 15 golov, na zadnjih petih domačih v vseh tekmovanjih so vedno dosegli vsaj dva gola. Za Brugge igra tudi Aleksandar Stanković, sin nekoč odličnega srbskega reprezentanta in nogometaša Interja Dejana Stankovića ter nečak Milenka Ačimovića, ki je v Delovem podkastu pojasnil, kako deluje njihova akademija.