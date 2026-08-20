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Nogomet

Atletico novo sezono odprl z zmago, Oblak nepremagan

Madridski Atletico, za katerega nastopa slovenski reprezentant Jan Oblak, je prvo tekmo španskega prvenstva dobil z 2:0.
Strelec prvega zadetka je bil Lee Kang-In. FOTO: Javier Soriano/AFP
Galerija
Strelec prvega zadetka je bil Lee Kang-In. FOTO: Javier Soriano/AFP
T. E., STA
20. 8. 2026 | 07:29
1:52
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Španski nogometni prvoligaš Atletico Madrid je novo sezono državnega prvenstva pred domačimi navijači odprl z zmago z 2:0 (0:0) nad Malago. V vratih je na prvi tekmi nove sezone la lige slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak ostal nepremagan.

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Jan Oblak h klubu 400, Vanja Drkušić pred premiero

Vseeno pa madridsko moštvo do treh točk ni prišlo zlahka, saj je Malaga vse do 70. minute uspešno branila neodločen izid in začetnih 0:0. Takrat je za Atletico čudovit zadetek dosegel Lee Kang-In, ki je z roba kazenskega prostora zatresel mrežo in strl odpor gostujoče obrambe. Zmago je v 85. minuti potrdil Alex Baena in postavil končni izid; mojstrsko je izvedel prosti strel z razdalje 20 metrov in žogo poslal pod prečko.

Atletico je zmagal brez zvezdniškega napadalca Juliana Alvareza. Argentinski reprezentant je želel po mundialu prestopiti v Barcelono, a ga pri madridskem klubu niso želeli prodati. Za zdaj še ne nastopa, saj – tako kot nekateri drugi – po premoru po svetovnem prvenstvu še lovi tekmovalno pripravljenost.

Trener Diego Simeone je danes na igrišče poslal ekipo Atletica, v kateri je bilo veliko mladih igralcev. Tekma rdeč-belih je bila včeraj edina na sporedu, danes se bosta ob 21. uri pomerila Rayo Vallecano in Alaves, ki sta svoja prva dvoboja španskega prvenstva že odigrala. 

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Atletico MadridJan OblakDiego Simeonešpansko prvenstvola ligaLee Kang-In

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