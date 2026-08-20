Atletico novo sezono odprl z zmago, Oblak nepremagan

Španski nogometni prvoligaš Atletico Madrid je novo sezono državnega prvenstva pred domačimi navijači odprl z zmago z 2:0 (0:0) nad Malago. V vratih je na prvi tekmi nove sezone la lige slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak ostal nepremagan.

Vseeno pa madridsko moštvo do treh točk ni prišlo zlahka, saj je Malaga vse do 70. minute uspešno branila neodločen izid in začetnih 0:0. Takrat je za Atletico čudovit zadetek dosegel Lee Kang-In, ki je z roba kazenskega prostora zatresel mrežo in strl odpor gostujoče obrambe. Zmago je v 85. minuti potrdil Alex Baena in postavil končni izid; mojstrsko je izvedel prosti strel z razdalje 20 metrov in žogo poslal pod prečko.

Atletico je zmagal brez zvezdniškega napadalca Juliana Alvareza. Argentinski reprezentant je želel po mundialu prestopiti v Barcelono, a ga pri madridskem klubu niso želeli prodati. Za zdaj še ne nastopa, saj – tako kot nekateri drugi – po premoru po svetovnem prvenstvu še lovi tekmovalno pripravljenost.

Trener Diego Simeone je danes na igrišče poslal ekipo Atletica, v kateri je bilo veliko mladih igralcev. Tekma rdeč-belih je bila včeraj edina na sporedu, danes se bosta ob 21. uri pomerila Rayo Vallecano in Alaves, ki sta svoja prva dvoboja španskega prvenstva že odigrala.