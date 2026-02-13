Atletico s štirimi zadetki potolkel Barcelono, Arsenal zgolj do točke

Atletico Madrid je na prvi tekmi polfinala španskega pokala na domačem štadionu nadigral Barcelono. Domači so proti aktualnim pokalnim prvakom vodili že po sedmih minutah, ko je lastno mrežo zatresel Eric Garcia. Slednji je v 85. minuti prejel še rdeči karton in s tem odigral tekmo za v pozabo.

Za Atletico so do polčasa po en zadetek dosegli še Antoine Griezmann, Ademola Lookman in Julián Alvarez ter Barcelono potolkli po vsega 45 minutah tekme. Jan Oblak ni igral, med vratnicama je stal Juan Musso.

Ko je sedem sekund po začetku drugega polčasa zadel Pau Cubarsi, si je ekipa Hansija Flicka morda obetala preobrat, a je bil zadetek po sedmih minutah sodniškega pregledovanja zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Zaradi nestrinjanja z odločitvijo naj bi pri Barceloni kmalu vložili pritožbo nad sodniki.

Po razveljavljenem zadetku in nato še vprašljivem prekršku Giuliana Simeona je v drugem polčasu zavrela kri. FOTO: Pierre-philippe Marcou/Afp

Blaugrana je nato v drugem polčasu v želji po vsaj enem zadetku sicer prevladovala v posesti in narekovala tempo igre. A če kdo, potem lahko ob zgolj 34 odstotni posesti žoge in petih strelih na gol Barcelono premagajo prav varovanci Diega Simeona. Atleti so postavili obrambo in do konca tekme obdržali lepo prednost pred povratno tekmo v Barceloni, ki bo na sporedu marca.

Arsenalova prednost se počasi, a vztrajno topi

Šestindvajseti krog angleškega prvenstva se je medtem sinoči končal s tekmo med Brentfordom in vodilnim Arsenalom. Moštvi sta se razšli brez zmagovalca, sedaj ima ekipa Mikela Artete le še štiri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Manchester Cityjem.

Arsenal je povedel po uri igre preko Nonija Maduekeja, domači pa so izenačili in postavili izid tekme 1:1 deset minut kasneje, ko je zadel Keane Lewis-Potter.

Da je do konca prvenstva ob tem času še dolga pot, Mikel Arteta ve iz preteklih let. FOTO: David Klein/Reuters

V krogu, ki je bil na sporedu od torka do četrtka, sta od ekip z vrha lestvice slavila le Manchester City, ki je v sredo premagal Fulham s 3:0, ter Aston Villa, ki je z 1:0 strla odpor Brightona.

Aston Villa ima sedem točk manj od Arsenala, preostale ekipe pa imajo že dvomestni zaostanek. Manchester United, ki je z golom Benjamina Šeška iztržil remi pri West Hamu, ima 12 točk manj od Londončanov, še eno več zaostaja Chelsea, ki je bil le polovično uspešen proti Leedsu Jake Bijola (2:2), še dodatno točko zaostanka pa ima Liverpool na šestem mestu.