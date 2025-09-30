Atletico si želi tretjo zmago v sedmih dneh

Madridski Atletico je po slabem začetku sezone na zadnjih tekmah ujel dobro formo. Po dveh zaporednih zmagah v španskem prvenstvu si bodo Jan Oblak in njegovi soigralci želeli prve zmage tudi v novi izvedbi Uefine lige prvakov. Na Estadio Metropolitano drevi prihaja Eintracht Frankfurt.

Atletico Madrid je na prvih šestih tekmah sezone slavil le enkrat ter vknjižil tri remije in dva poraza. V prvem krogu lige prvakov so rdeče-beli izgubili proti Liverpoolu, ki je zmagoviti zadetek dosegel v sodnikovem podaljšku. V zadnjih minutah dvoboja je Atleticov trener Diego Simeone prejel rdeči karton, zaradi česar ga ne bo na klopi na tekmi s Frankfurtom.

Po nizu slabših rezultatov je Atletico v zadnjem tednu trend obrnil. Sledila je zmaga proti Rayu Vallecanu v španskem prvenstvu, v kateri je odločilno vlogo odigral argentinski napadalec Julian Alvarez, ki je s tremi zadetki zrežiral Atleticov preobrat. Na madridskem derbiju je Atletico z visoko zmago s 5:2 končal niz neporaženosti Xabija Alonsa na klopi Reala.

»Na prejšnjih tekmah smo imeli težave, na zadnjih nekaj pa nam je šlo bolje. Vendar je pred nami še dolga pot. V nogometu – tako kot v življenju – so nizki in visoki trenutki. S sezono se bomo soočili tako, kot se soočamo z življenjem,« je po zmagi nad mestnim tekmecem povedal 55-letni trener Atletica. »Vedeli smo, da moramo zmagati, in na srečo nam je to uspelo na najboljši možni način. Zdaj moramo biti močni za tisto, kar prihaja, saj se nihče ne spomni, kaj se je zgodilo prej, ko se začne naslednja tekma.«

Eintracht Frankfurt je v prvem kolu lige prvakov s 5:1 premagal turški Galatasaray, v nemški bundesligi je po petih odigranih tekmah na četrtem mestu z devetimi točkami. Dvoboj v Madridu bo sodila slovenska sodniška ekipa s Slavkom Vinčićem na čelu. Vinčićeva asistenta bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Matej Jug, v sobi za VAR bo Alen Borošak.