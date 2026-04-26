Atletico z Janom Oblakom v vratih utrdil samozavest za Arsenal

Barcelona je po zmagi proti Getafehju (2:0, Fermikne, Martcus Rashford) in povišanjem prednosti pred Realom na enajst točk le še teoretično oddaljena od 29. naslova španskega nogometnega prvaka. Šampionsko zvezdico, že 29., lahko potrdi že naslednji konec tedna, če bo slavila pri Osasuni, Real, ki je Sevilli pri Betisu iztržil le 1:1, pa ne bo premagal Espanyola.

Diego Simeone je Jana Oblaka vrnil v vrata. Slovenski reprezentant je bil že v drugi zaporedni tekmi njegov prvi izbor pred rojakom Juanom Mussom, ki je v odsotnosti enega od kapetanov madridskega moštva zelo dobro opravil svojo vlogo rezervista.

Jan Oblak se je po poškodbi vrnil v ritem, branil je drugo tekmo zapored. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Atletico Madrid je z zmago v opravil generalko pred sredino prvo tekmo polfinala lige prvakov z Arsenalom, čeprav je Oblak prejel dva gola, skupaj kar pet po vrnitvi med vratnice, potem ko je sredi tedna Ateltico izgubil v Elcheju z 2:3. Na domačem stadionu je Ateltico po preobratu premagal Athletic Bilbao in tako prekinil niz štirih porazov v španskem prvenstvu. To je bila šele druga zmaga Madridčanov na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih.

Goste je v vodstvo popeljal Aitor Paredes (23.), Atleticova junaka pa sta bila napadalca, ki v naslednji sezoni ne bosta več zabijala za rdečo-bele: Francoz Antoin Griezmann, ki bo poleti odšel v ZDA, je bil strelec izenačujočega gola, Norvežan Alexander Sørloth, ki je klubskem vodstvu že sporočil, da je njegova želja selitev v Italijo k Milanu, pa je dosegel drugega in tretjega. Končni izid je postavil Gorka Guruzeta.