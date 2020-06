Atletico začel lov za ligo prvakov v Bilbau, Oblak pa za zamoro

Ljubljana

Jan Oblak na vročem štadionu San Memes v Bilbau začenja lov za petim zaporednim naslovom najboljšega vratarja španskega prvenstva. FOTO: Reuters

- Že v četrtek se je z 28. kolom nadaljevala tudi špansko nogometno prvenstvo. Včeraj je vodilna Barcelona prepričljivo opravil z Mallorco s 4:0, danes pa bosta nadaljevanje sezone odprla tudi Atletico Madrid in Reala Madrid. Moštvoje ob 14. uri začelo tekmo na vročem gostovanju v Bilbau, kjer v boju za uvrstitev v ligo prvakov nujno potrebuje vsaj točko.Najboljši vratar zadnjih štirih sezon Oblak ima težko nalogo, saj mora v naslednjih desetih tekmah za rekordno peto zaporedno lovoriko za najboljšega vratarja prejeti manj golov odoziroma imeti boljše povprečje. Slovenec je doslej prejel 21 golov v 27 tekmah, povprečno 0,78 na tekmo, Belgijec je prejel le 16 golov, a branil le na 21 tekmah. Prejel je 0,67 gola na tekmo.Prvo tekmo »la lige« sta v četrtek v mestnem derbiju odprla Sevilla in Betis (2:0), v petek je Granada z 2:1 premagala Getafe, drugi mestni derbi med Valencio in Levantejem pa se je razpletel z 1:1.Drugouvrščeni Real bo gostil Eibar.