Atleticov obrambni branik Jan Oblak ostal v Madridu, Tottenham zavohal kri

Po sinočnjem prvem delu angleške nogometne misije nemogoče v povratnih tekmah osmine finala lige prvakov bo drevi na sporedu nič manj vznemirljiv drugi del. V najbolj izgubljenem položaju se zdi Tottenham, ki mora Janu Oblaku in Atleticu Madridu nasuti najmanj tri gole. Liverpool bo proti Galatasarayu lovil zadetek zaostanka, medtem ko je drugi neporaženi angleški klub iz prvih tekem Newcastle celo v najzahtevnejšem položaju: gostoval bo na Camp Nou v Barceloni. Bayern čaka »tekma za trening« proti Atalanti, ki bo zaokrožila italijanski črno sezono v najmočnejšem klubskem tekmovanju, potem ko so ji Bavarci že v Bergamu nasuli pol ducata golov.

Zakaj je v taboru Tottenhama upanje zadnje, ki umira? V prvem madridskem dvoboju je Jan Oblak pri izidu 3:0 z bravurozno obrambo preprečil znižanje zaostanka na 1:3, v nasprotnem napadu pa so rdeče-beli zabili četrti gol. Delnice londonskega kluba so padle na najnižjo možno točko, potem ko je imel trener Igor Tudor smolo tudi z izbiro prvega vratarja in tragičnega junaka – mladega Čeha Antonina Kinskyja. Le nekaj dni pozneje je Tottenham v domačem prvenstvu v zadnji minuti gostovanja na Anfieldu pri angleškem prvaku Liverpoolu osvojil sploh prvo točko pod vodstvom hrvaškega strokovnjaka. In pokazala se je luč na koncu predora.