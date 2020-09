Atleticova in Simeonova prva milijarda evrov

Ljubljana

Ni bil poceni, pravzaprav je bil s 16 milijoni evrov najdražji vratarski nakup v zgodovini Atletica Madrida, toda Jan Oblak je tudi neprecenljivo bogastvo kluba. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Joao Felix je najdražji igralec v Atleticovi zgodovini. FOTO: Johannes Eisele/AFP

- Ni več skrivnosti., ki ima popoln nadzor nad kadrovsko politiko pri madridskem Atleticu, je v devetih letih za nogometaše porabil skoraj milijardo evrov. Za 60 igralcev je Atletico plačal 987 milijonov €. Tudi v nasprotni smeri, od prodaje, je bil klub učinkovit. Prodaje so navrgle 850 milijonov €.Devet let je Simeone trener drugega madridskega nogometnega velikana Atletica. Argentinec je madridsko moštvo popeljal v evropski vrh, pod njegovo taktirko je postal eden od največjih in najboljših evropskih klubov. Toda ta pot med velikane je bila vse prej kot poceni ali zgolj sad srečnih naključij in Simeonovih trenerskih veščin. Kot pri drugih je imela ozadje tudi v trošenju. Tudi prekomernem.Atletico in »El Cholo« nista svetnika ali čudodelnika. Vsi uspehi in zmage imajo ozadje v denarju, velikih vložkih. In teh je bilo v devetletnem obdobju Argentinca na Atleticovi klopi skoraj na ravni šejkov z Arabskega polotoka.Vrhunec zapravljivosti rdeče-belih je bilo lansko poletje. Po rekordni prodajiBarceloni je sledil še rekorden nakup. Mladi portugalski zvezdnikje stal kar 126 milijonov €. Drugi najdražji nakup je presenetljiv: Francoz Tr je stal 70 milijonov €, štiri več kotob vrnitvi iz Anglije.Rekordna odškodnina za vratarja16 milijonov € se je že debelo obrestovala. Še bolj bi se, če bi se Atletico odločil prodati Škofjeločana, ki ima odškodninsko klavzulo 120 milijonov €. Toda Atletico in Simeone sta imela tudi nekaj res velikih fijaskov. Kolumbijecje stal kar 37,5 milijonov €. Atletico je imel srečo, da so ponj prišli Kitajci in ga preplačali, saj so za napadalca plačali kar 42 milijonov €. Tudi Francozje bil vse prej kot poceni. Prišel je za 30 milijonov € in tudi hitro odšel.Zanimivo, Oblak, kot nedotakljivi Atleticov mož, je bil med »Balkanci« vseeno najcenejši nakup. Hrvatje prišel za enak znesek, njegov rojakiz Bayerna za 22 milijonov €, najdražji pa je bil branilec. Za Črnogorca je Atletico plačal 24 milijonov €.Koronavirus je ustavil Atleticovo trgovanje. Letošnje poletje je kupil le enega igralca, hrvaškega vratarja(branil je za zagrebško Lokomotivo), za katerega je plačal 7 milijonov €.