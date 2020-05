Avstrijci bodo sezono nadaljevali 2. junija

Dunaj – Vodstvo avstrijske nogometne lige je naznanilo, da se bo sezona v prvoligaški konkurenci nadaljevala 2. junija. Tekme bodo za zaprtimi vrati na vsake tri dni, kar bo omogočilo konec sezone prvi teden julija. »To je velik korak za nas. Pomembno je, da bo žoga spet na igrišču,« je po sestanku s klubi dejal predsednik avstrijske zveze Christian Ebenbauer.



Polni treningi se bodo začeli v petek, doslej so bili dovoljeni le v omejenih skupinah. Igralci bodo morali biti redno testirani. V primeru pozitivnega rezultata bo okuženi moral v 14-dnevno karanteno, njegovi soigralci pa bodo ponovno testirani.

Pokalni finale 29. t. m.

V avstrijskem prvenstvu je do konca ostalo še deset kol, trenutno vodi Lask Linz s tremi točkami prednosti pred Salzburgom, šestkratnim zaporednim prvakom. V elitni avstrijski ligi sicer od Slovencev v prvih ekipah igrajo Dejan Petrovič pri dunajskem Rapidu, Rajko Rep pri Hartbergu in Zlatko Dedić pri Tirolu.



Obelodanili so tudi datum pokalnega finala med drugoligašem Austrio Lustenau in RB Salzburgom, ta bo 29. t. m.