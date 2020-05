Avstrijska generalka Salzburgu, v torek tudi trije slovenski legionarji

Petrović in Rep za prvaka, Dedić za obstanek

Nogometaši izso letošnji zmagovalci avstrijskega pokalnega tekmovanja. Na petkovi večerni tekmi na celovškem štadionu ob Vrbskem jezeru so zanesljivo premagali drugoligaško ekipos 5:0 (2:0) ter osvojili sedmi naslov v tem tekmovanju. Prav vse lovorike so osvojili od sezone 2011/12.Na tekmi, ki je minila brez gledalcev in je bila prva po epidemiji novega koronavirusa, so gole dosegli(19),(21, avt.),(53),(65) in(79). Avstrijsko prvenstvo se bo nadaljevalo v torek, pred nadaljevanjem pa ima zasedba iz Mozartovega mesta tri točke prednosti pred Laskom iz Linza.Vodstvo lige je pred dvema dnevoma zasedbi iz Linza zaradi kršenja pravil v času epidemije - omenjena zasedba je brez dovoljenja opravila nekaj skupnih treningov - odvzelo šest točk in ji naložilo denarno kazen v višini 75.000 evrov. Lask je po tej odločitvi s prvega padel na drugo mesto na lestvici. V prvi avstrijski ligi morajo do konca sezone odigrati še deset krogov, od slovenskih legionarjev pa v tem tekmovanju nastopajo trije nogometaši.igra za dunajski Rapid,za Hartberg,pa za Tirol.