FOTO:Avstrijski nogometni up izbral Slovenijo

Ljubljana

Izkušnje na članski ravni

, član švicarskega Lugana in nekdanji veliki up Sturma iz Gradca, ki sta ga pred leti opazila tudi Inter in Juventus, naj bi se po poročanju avstrijskih in slovenskih medijev naveličal čakanja na klic avstrijske reprezentance in naj bi si želel igrati za Slovenijo.Gre za 22 let starega zveznega igralca, ki se je rodil v Lienzu slovenskim staršem iz Primorske. Igral je tudi za avstrijsko reprezentanco do 21 let. »Sandi Lovrič je pred dvema tednoma obvestil selektorja, da se je odločil za Slovenijo. To odločitev mi je potrdil tudi v telefonskem pogovoru. Zaradi svoje družine se čuti povezanega s Slovenijo. Spoštujem njegovo željo in mu želim vse najboljše,« je dejal športni direktor na Avstrijski nogometni zvezi (OFB)Novice je dvignila kar nekaj prahu pri severnih sosedih, o tem sta poročala tudi časnik Kurier in državni ORF Lovrič (180 cm, 75 kg) je v mlajših selekcijah Avstrije odigral 55 tekem. Za člansko vrsto še ni nastopil. Svojčas je veljal za enega najbolj obetavnih nogometašev v Avstriji. Na članski ravni je v klubih odigral že 113 tekem, 79 pri Sturmu in 34 pri Luganu. V statistiko je vpisal štiri zadetke in 16 podaj.Kot navaja Ekipa24, sta se leta 2015 zanj zanimala tudi Inter in Juventus. Glede na to, da ima Slovenija največji primanjkljaj prav v zvezni vrsti, bi morda lahko selektorpreveril, ali ga potrebuje.Na Transfermarktu je Sandi Lovrič vreden 900.000 evrov. Pogodbo z Luganom ima do leta 2022.