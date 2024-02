Avtogol odločil derbi d'Italia v prid črno-modrim

Inter je po avtogolu Federica Gattija zasluženo premagal Juventus z 1:0 in se učvrstil na vrhu lestvice serie A. Milančani so bili na v derbiju d'Italia med vodilnima ekipama na lestvici v polnem San Siru boljši tekmeci, sprožili so 10 strelov, tri v vrata, gostje pa štiri, le enega proti golu.

Tekmo je osem minut pred iztekom prvega dela odločil avtogol Gattija, ki je po predložku z desne strani Nicola Barelle s prsmi nerodno posredoval in poslal žogo v mrežo za šesto zaporedno zmago Interja v vseh tekmovanjih.

Drugi polčas je bil sicer boljši od prvega, obe ekipi sta imeli v njem nekaj polpriložnosti, Inter, ki je skozi vso tekmo dajal boljši vtis, pa tudi dve lepi. Gostujoči vratar Wojciech Szczesny je dvakrat odlično posredoval.

Federico Gatti je zatresel lastno mrežo. FOTO: Daniele Mascolo/ Reuters

Velik boj se odvija za četrto mesto na lestvici. V tem sta danes pomembne točke osvojila Atalanta, ki je s 3:1 ugnala Lazio, dva gola je dosegel Charles De Ketelaere, enega pa Mario Pašalić, ter Napoli, ki je z 2:1 ugnal Verono. Branilce naslova je rešil gol gruzijskega zvezdnika Hviče Kvarachelije v 87. minuti.

Izidi:

Lecce – Fiorentina 3:2 (1:0)

Empoli – Genoa 0:0

Udinese – Monza 0:0

Frosinone – Milan 2:3 (1:1)

Bologna – Sassuolo 4:2 (1:2)

Torino – Salernitana 0:0

Napoli – Verona 2:1 (0:0)

Atalanta – Lazio 3:1 (2:0)

Inter – Juventus 1:0 (1:0)

Ponedeljek:

Roma – Cagliari (20.45)