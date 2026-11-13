Azzuri so poleteli v sedma nebesa, trikolori pristali trdno na tleh

Italija je čakala 64 let in po toliko letih naposled dočakala prvo domačo zmago proti veliki tekmici na nogometni fronti Franciji. Na San Siru so v derbiju modrih skupine A1 lige narodov »azzuri« selektorja Roberta Mancinija navdušili rojake, poučno zaušnico so prejeli »les bleus« Zinedina Zidana. Gostje so prevladovali, po golu Michela Olisa bili v vodstvu, potem pa naleteli na neustavljiv mladi val Italijanov, med katerimi je zablestel napadalec Francesco Pio Esposito. Za zmago s 3:1 je zabil dva gola, njegov brat Sebastiano Esposito pa je zapravil enajstmetrovko pri izidu 1:1. Italija in njeni nogometni navdušenci so znova na nogah ter z nasmehi zrejo v svetlejšo prihodnost, potem ko je ena od največjih nogometnih velesil izpustila tri zaporedna svetovna prvenstva (vmes je sicer ...