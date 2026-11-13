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Azzuri so poleteli v sedma nebesa, trikolori pristali trdno na tleh

V peklenski skupini lige narodov A1 je Italija v klasičnem evropskem derbiju v Milanu premagala Francijo. Prvi poraz selektorja Zinedina Zidana.
Pomlajena Italija se vrača, brata Esposito, Sebastiano (levo) in Francesco, pa sta velika aduta selektorja Roberta Mancinija. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Pomlajena Italija se vrača, brata Esposito, Sebastiano (levo) in Francesco, pa sta velika aduta selektorja Roberta Mancinija. FOTO: Franck Fife/AFP
Gorazd Nejedly
13. 11. 2026 | 13:45
13. 11. 2026 | 14:32
5:23
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Italija je čakala 64 let in po toliko letih naposled dočakala prvo domačo zmago proti veliki tekmici na nogometni fronti Franciji. Na San Siru so v derbiju modrih skupine A1 lige narodov »azzuri« selektorja Roberta Mancinija navdušili rojake, poučno zaušnico so prejeli »les bleus« Zinedina Zidana. Gostje so prevladovali, po golu Michela Olisa bili v vodstvu, potem pa naleteli na neustavljiv mladi val Italijanov, med katerimi je zablestel napadalec Francesco Pio Esposito. Za zmago s 3:1 je zabil dva gola, njegov brat Sebastiano Esposito pa je zapravil enajstmetrovko pri izidu 1:1. Italija in njeni nogometni navdušenci so znova na nogah ter z nasmehi zrejo v svetlejšo prihodnost, potem ko je ena od največjih nogometnih velesil izpustila tri zaporedna svetovna prvenstva (vmes je sicer ...

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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