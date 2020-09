Azzurri in furija: sveži, pomlajeni in navdihnjeni

Ljubljana

Ansu Fati piše zgodovino Španije in Barcelone. FOTO: Sergio Perez/Reuters



Drugačni, lepi »azzurri«

- Ni ju med najboljšimi na stari celini in na svetu, toda Španija in Italija sta v septembrskem paketu tekem lige narodov nakazali, da sta na poti stare slave. Zavzeli sta vrh lestvice v svojih skupinah po dveh tekmah. Obe imata podobno vizijo, v njej prednjačijo mladi igralci.Španija se je pod vodstvom selektorjaže v Stuttgartu s sicer srečno, a zasluženo osvojeno točko po golu v šesti minuti sodnikovega dodatka predstavila v privlačni podobi, v naslednji tekmi je bila še učinkovita. Ukrajini, ki ji zelo uspešno dirigira še en slavni nogometaš, selektor, je nasula štiri gole.Zgodovino je spisal veliki up Barcelone, ki je postal najmlajši strelec Španije. Šele 31. oktobra bo dopolnil 18 let. Dopolnil je zbirko dosežkov z naslovom najmlajši: v minuli sezoni je postal tudi najmlajši strelec v ligi prvakov in Barcelone v španskem prvenstvu. Enrique žanje pohvale in čestitke za pogum. Njegov koncept, po katerem oblikuje reprezentanco s širokim naborom igralcev (v dvanajstih tekmah jih je preizkusil že 50), je tvegan, od njega ne bo odstopil.»Selektor ima težko nalogo. Ima mlado, toda izkušeno moštvo,« je o Enriquejevem izzivu povedal nepogrešljivi mož in kapetan Španije, 34-letni, ki je Ukrajincem zabil dva gola in postal najučinkovitejši branilec na svetu v reprezentančnem dresu. Dosegel je že 23 golov.Po veliki zmagi v Amsterdamu (strelec je bil Interjev igralec) proti Nizozemski so bili navdušeni tudi v Italiji. »Drugačna Italija. Lepa in z močno voljo ter bleščeča,« je rožnata Gazzetta Dello Sport opisala predstavo varovancev selektorja, ki je opravil kar sedem menjav v primerjavi s tekmo proti Bosni in Hercegovini.Kot pri Španiji ima glavno besedo na igrišču nestor, v tej vlogi je 36-letni Juventusov branilec. Italijanski komentatorji so si bili edini, da Italija nima boljšega branilca.»Odlično smo se pripravili za tekmo. Smo skupina, ki je skupaj že dve leti,« je po poškodbi in daljši odsotnosti povedal Chiellini. Toda v zmagi je neprijetno poškodbo staknil mladi rimski up in v Mancinijevem konceptu eden od igralcev za prihodnost. Še drugič v krajšem obdobju si je 21-letni član Rome poškodoval koleno, zaradi česar bi bila lahko ogrožena njegova kariera.