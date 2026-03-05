Bale je od 18. leta igral s poškodbo, zaradi katere je končal kariero

Nekdanji valižanski nogometni zvezdnik Gareth Bale je v pogovoru na podkastu Stick to Football dejal, da je pri Tottenhamu utrpel poškodbo hrbta, s katero je igral vse do konca kariera. Kot je povedal 36-letnik, so za poškodbo vedeli tudi pri madridskem Realu pred njegovim rekordnim prestopom v špansko prestolnico leta 2013.

»Ko sem bil star 18 let, sem si v Tottenhamu poškodoval medvretenčno ploščico. Celotno kariero sem igral s to poškodbo,« je pojasnil Bale in nadaljeval: »Imel sem veliko poškodb meč, ki so bile posledica poškodbe hrbta. Nikoli nisem javno spregovoril o tem, ko sem še igral, ker bi nekateri rekli, da si izmišljujem izgovore.«

Z madridskim klubom je trikrat postal španski prvak in se petkrat veselil naslova v ligi prvakov. V devetih letih pri galaktikih se je večkrat boril s poškodbami, a je kljub temu zbral 258 nastopov in 106 zadetkov. V pogovoru je izpostavil, da si je zaradi tveganja poškodbe mečnih mišic zobe umival tako, da je stal na petah, in se je zavezal k temu, da bodo njegova meča »neprebojna«. »Ampak ponovno, če se pokvari in se poškoduje, ne morem ničesar storiti. Dobil bi injekcijo v hrbet, da bi se vse umirilo,« je situacijo opisal Bale.

Valižan se je kot posojeni igralec leta 2020 vrnil k Tottenhamu v severni London. Po koncu posoje je še eno sezono preživel v Španiji preden je odšel h klubu Los Angeles FC, nato pa se je leta 2023 pri 33 letih poslovil od profesionalnega nogometa. »Počutil sem se, kot da sem dosegel vse, kar sem si želel. Zadnja stvar, ki sem jo naredil, je, da smo se kvalificirali za svetovno prvenstvo, kar je bila zadnja stvar na mojem seznamu,« je dejal in povedal, da ga je poškodba sčasoma dohitela. »Čutil sem, da je pravi trenutek. Že nekaj let prej sem bil verjetno pripravljen, vendar me je to preprosto dohitelo.«