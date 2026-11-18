V peti izvedbi lige narodov je Slovenija navdušila z 11 točkami in le enim porazom. Tekmec za preboj v ligo A znan v petek.
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Slovenci bodo morda že marca dobili priložnost, da se Hrvatom oddolžijo za junijski prijateljski poraz (2:1) v Varaždinu. Foto Antonio Bronić/Reuters
Čeprav po točkovnem izplenu sezona lige narodov za Slovenijo ni bila rekordna, je na dlani, da je bila najboljša doslej. Pred manj kot šestimi meseci je bila reprezentanca v škripcih, danes je moštvo v vzponu in trdno zasidrano v ligi B, kamor po kakovosti tudi sodi. A to ne pomeni, da želje ne segajo še višje.
Le z gostovanja v tradicionalno neugodni Švici se je moštvo Boštjana Cesarja vrnilo praznih rok. Slovenci so remizirali s Švico v Ljudskem vrtu in s Škotsko v Stožicah, kjer so prvič premagali tudi Makedonce, zmagali so še v gosteh na Škotskem in v Severni Makedoniji. Odlično sezono je zaznamovalo 11 zbranih točk in zgodovinski gostujoči zmagi v Skopju ter Glasgowu, od koder se je Slovenija vselej vračala poklapana. Še pomembnejša od rezultatov je bila vzpostavljena jasna ...
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