Čeprav po točkovnem izplenu sezona lige narodov za Slovenijo ni bila rekordna, je na dlani, da je bila najboljša doslej. Pred manj kot šestimi meseci je bila reprezentanca v škripcih, danes je moštvo v vzponu in trdno zasidrano v ligi B, kamor po kakovosti tudi sodi. A to ne pomeni, da želje ne segajo še višje. Le z gostovanja v tradicionalno neugodni Švici se je moštvo Boštjana Cesarja vrnilo praznih rok. Slovenci so remizirali s Švico v Ljudskem vrtu in s Škotsko v Stožicah, kjer so prvič premagali tudi Makedonce, zmagali so še v gosteh na Škotskem in v Severni Makedoniji. Odlično sezono je zaznamovalo 11 zbranih točk in zgodovinski gostujoči zmagi v Skopju ter Glasgowu, od koder se je Slovenija vselej vračala poklapana. Še pomembnejša od rezultatov je bila vzpostavljena jasna ...