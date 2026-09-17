Balkovec z mojstrovino odločil proti Celti, Gnezda Čerin zrežiral preobrat

Sreda je slovenskemu nogometu v tujini prinesla zelo odmeven večer. Jure Balkovec je z izjemnim zadetkom v 88. minuti Omonii priigral zmago z 1:0 nad Celto Vigo in bil izbran za igralca tekme, Adam Gnezda Čerin je z dvema asistencama sodeloval pri velikem preobratu Al Wahde, Nik Prelec pa je ob evropskem prvencu Jagiellonie najprej stresel vratnico in nato podal za vodstvo proti Olympiakosu. Jan Oblak je za Atletico Madridmrežo ohranil nedotaknjeno, Benjamin Šeško pa je z Manchester Unitedom doživel boleč pokalni izpad.

Balkovec je za Omonio začel domačo tekmo 1. kroga evropske lige proti Celti in odigral vseh 90 minut. Ko je že kazalo na remi brez golov, je v 88. minuti z leve strani potegnil proti sredini in z levico od daleč žogo poslal visoko v levi kot za 1:0. Za 32-letnega slovenskega reprezentanta je bil to prvi gol v sezoni in hkrati zadetek, ki je Omonii prinesel prvo zmago v glavnem delu evropske lige po letu 2020. Končal je brez asistence ali kartona. »Zelo sem vesel, ne le zaradi gola, ampak tudi velike zmage,« je po tekmi dejal Balkovec in dodal, da je zmaga toliko vrednejša, ker je prišla proti kakovostnemu španskemu tekmecu.

Al Wahda je v azijski ligi prvakov 2 proti Kuwaitu SC po osmih minutah zaostajala že z 0:2, nato pa zmagala s 3:2. Slovenski vezist Gnezda Čerin je odigral vso tekmo in prispeval dve asistenci: v 23. minuti je pripravil gol Moussi Diarraju za 1:2, v sodnikovem dodatku pa še Christianu Bentekeju za popoln preobrat in zmago s 3:2.

Zajčev Dinamo remiziral

Odličen prvi polčas je imel tudi Prelec. Jagiellonia je na gostovanju pri Olympiakosu povedla v 20. minuti, potem ko je slovenski napadalec podal Kajetanu Szmytu za 0:1. Le minuto prej je Prelec z levico zadel desno vratnico. Začel je v konici napada in igral do 75. minute, ko ga je zamenjal Sergio Lozano. Olympiakos je tekmo obrnil in zmagal z 2:1. Dušan Stojinović je pri Jagiellonii ostal na klopi.

Miha Zajc je pri evropskem remiju Dinama Zagreb s Hapoelom Be’er Shevo (0:0) začel na klopi, a moral v igro že v 23. minuti, ko se je poškodoval Lukas Kačavenda. Dinamo je v evropskem ligaškem delu prvič po skoraj dveh letih ohranil mrežo nedotaknjeno. V evropski ligi je nastopil še Jon Gorenc Stanković. Kapetan Sturma je zaradi lažjih zdravstvenih težav tekmo z Rennesom začel na klopi, v 81. minuti zamenjal Valmirja Matoshija in v sodnikovem dodatku prejel rumeni karton. Sturm je remiziral z 0:0, Slovenec pa je ostal brez gola in asistence.

V Bosni in Hercegovini je Sandi Ogrinec odigral vseh 90 minut za banjaluški Borac, ki je v zaostali prvenstveni tekmi premagal Slogo v Doboju z 2:1. Ogrinec je v 45. minuti poskusil s strelom, vendar meril naravnost v vratarja Pereja Garcío. Priložnost je v hrvaškem pokalu dobil Igor Vekić. Slovenski vratar je začel za Rijeko in branil vso tekmo ob zmagi s 6:0 pri Vrbovcu. Rijeka je večino tekme igrala z igralcem več, saj je bil domači igralec izključen že v šesti minuti.

V ZDA je David Brekalo z Orlandom končal nastope v ameriškem pokalu. Orlando je v polfinalu pri Columbus Crew izgubil z 1:2. Brekalo je začel v osrčju obrambe in odigral vso tekmo. Orlando je izenačil tik pred odmorom, Columbus pa je odločilni gol dosegel v 52. minuti.