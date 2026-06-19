Barbarez po švicarski lekciji: Za slabo voljo imajo eno uro

Bosna in Hercegovina je na svetovnem prvenstvu proti Švici doživela visok poraz z 1:4, čeprav je bila vse do 74. minute v igri za precej ugodnejši razplet. Zmaji resda niso bili boljši tekmec, vendar so dolgo ohranjali izid 0:0 ter s čvrsto in disciplinirano postavitvijo uspešno odbijali švicarske nalete. Nato pa se jim je v nekaj minutah sesulo vse, na čemer so gradili skoraj ves dvoboj.

En gol je porušil ravnotežje

Selektor Sergej Barbarez ni skrival, da je končni izid previsok, vendar ni želel iskati alibijev. Menil je, da je njegova ekipa pred drugim odmorom za osvežitev igrala dobro, si pripravila nekaj obetavnih položajev in bila v določenem obdobju celo boljša od Švice. Nato je prišla individualna napaka pri prvem švicarskem zadetku, rdeči karton Tarika Muharemovića pa je dokončno odprl vrata švicarskemu zaključnemu naletu.

»Tega gola ne bi smeli prejeti. Prišel je po individualni napaki, nato pa smo dobili še rdeči karton. Tudi veliko izkušenejše ekipe takšne stvari močno prizadenejo,« je dejal Barbarez.

Poraz je velik, a po njegovem mnenju še ne pomeni konca bosanske zgodbe na mundialu. BiH ima po dveh tekmah eno točko, pred seboj pa obračun s Katarjem, ki bo odločal o njeni usodi.

Edin Džeko je bosansko reprezentanco vodil od prve minute, igro pa zapustil v 70. minuti. FOTO: Daniel Cole/Reuters

»Igralcem sem rekel, da imajo eno uro, da se poberejo in dvignejo glave. Življenje gre naprej. Pred nami je nova tekma in verjemite mi, pripravljeni bodo,« je dodal Barbarez.

Džeko brez olepševanja

Še bolj neposreden je bil kapetan Edin Džeko. Ni se ukvarjal z vprašanjem, ali je poraz previsok, ampak je jasno opozoril na tisto, kar je BiH najbolj stalo: naivno prejete zadetke v zaključku tekme.

»Rezultat je zagotovo previsok, na koncu je to težak poraz. Zadnjih dvajset minut nismo zdržali. Gole smo prejeli naivno, na takšnem tekmovanju pa ne smeš podceniti niti ene žoge. Pri 0:1 in po rdečem kartonu bi se morali bolj zapreti, razmišljati, kako ne prejeti še enega gola, v napadu pa skušati izkoristiti eno ali dve priložnosti,« je dejal Džeko.

Kapetan je opozoril tudi na pomen gol razlike, ki po porazu s 4:1 dobiva dodatno težo. BiH proti Katarju ne čaka le lov na zmago, saj bi o razpletu skupine lahko odločal tudi vsak dosežen in prejet zadetek.

Muharemović prevzel odgovornost

Najbolj težak večer za seboj je imel Tarik Muharemović. Branilec je z izključitvijo v 80. minuti pustil moštvo z igralcem manj ravno v trenutku, ko je Švica po vodstvu dobila dodatno samozavest. Po tekmi se je javno opravičil soigralcem, strokovnemu vodstvu in navijačem.

»Čutim potrebo, da se opravičim vsem, najprej soigralcem in strokovnemu vodstvu, nato pa tudi vam, navijačem, zaradi rdečega kartona. Prevzemam polno odgovornost in žal mi je, da sem otežil položaj ekipi. Poraz boli, toda pred nami je še ena tekma in še vedno lahko uresničimo svoje sanje,« je zapisal.

Barbarez je branilca zaščitil. Poudaril je, da reprezentanca ni nikoli iskala izgovorov zaradi odsotnih igralcev in jih ne bo niti zdaj, čeprav bo Muharemovićev suspenz proti Katarju pomemben udarec.

Murat Yakin je Švico popeljal do štirih točk v skupini B, za konec skupinskega dela pa jo čaka Kanada. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Švicarji čakali na pravi trenutek

Na drugi strani je švicarski selektor Murat Yakin pojasnil, da švicarski zaključni vihar ni bil naključen. Po drugem odmoru za osvežitev je v igro poslal hitra Johana Manzambija in Rubena Vargasa,

Na drugi strani je švicarski selektor Murat Yakin poudaril, da silovit zaključek njegove ekipe ni bil plod naključja. Po drugem odmoru za osvežitev je v igro poslal hitra Johana Manzambija in Rubena Vargasa, saj je računal, da bo bosanska obramba zaradi utrujenosti v sklepnem delu tekme začela puščati več prostora.

»Morali smo biti zelo potrpežljivi in ​​ostati v igri. Pomembno je bilo, da smo po drugem odmoru za hidracijo nekaj spremenili. To je bila naša prednost. V igro smo vključili zelo hitre igralce. Naši nasprotniki so veliko tekli in to je ustvarjalo vrzeli,« je pojasnil Yakin.

Manzambi je nato zadel le tri minute po vstopu, Vargas pa je prispeval gol in asistenco. Švica je tako tekmo, ki je bila dolgo zaprta, v končnici spremenila v visoko zmago.

Zdaj šteje le Katar

BiH je po dveh tekmah v položaju, v katerem ni več veliko prostora za preračunavanje. Proti Katarju bo morala zmagati, ob tem pa spremljati razplet obračuna med Kanado in Švico. Zmaga bi jo ohranila v igri za napredovanje, toda visoki poraz proti Švici pomeni, da bo pomemben tudi vsak dosežen in prejet gol.