Barbarez pred mundialom: BiH v Ameriko ne gre le sodelovat

Nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine bo prihodnjo nedeljo začela nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Selektor Sergej Barbarez pred največjim izzivom svojega mandata ne želi govoriti le o uspehu, ki ga predstavlja že sama uvrstitev. Njegovo sporočilo je precej bolj ambiciozno: BiH na mundial ne odhaja kot turistična odprava, temveč kot ekipa, ki želi resno tekmovati.

Zmaji so si nastop na svetovnem prvenstvu priigrali z odmevno zmago nad Italijo v finalu dodatnih kvalifikacij. Za bosansko-hercegovski nogomet je bil to eden največjih dosežkov zadnjih let, Barbarez pa poudarja, da uvrstitev ni prišla po naključju.

»Zadnja dva meseca sta bila za vse nas čustveno zelo intenzivna. Uvrstitev na svetovno prvenstvo je bila nagrada za odlično delo, opravljeno z zaupanjem in žrtvovanjem igralcev, trenerskega štaba in vseh, ki so del ekipe,« je dejal selektor BiH.

Navijaška evforija v BiH se že čuti tudi v glasbi: člana Dubioze kolektiv sta v Sarajevu predstavila pesem »I Am from Bosnia, Take Me to America«, ki je že zbrala več milijonov ogledov. FOTO: Elvis Barukcic/AFP

V Ameriko z jasnim sporočilom

Barbarez je pred začetkom turnirja izpostavil tudi podporo, ki jo je reprezentanca prejela doma in med številnimi navijači v tujini. Prav občutek skupnosti je ena od stvari, na katere se BiH pred mundialom lahko opre.

»Prejeli smo ogromno podporo ljudi po vsej državi, pa tudi Bosancev in Hercegovincev z vsega sveta. Nogomet ne more rešiti vseh težav, ima pa edinstveno moč, da združuje ljudi. Če lahko vsaj malo prispevamo k temu občutku enotnosti, smo ponosni na to, kar počnemo,« je povedal Barbarez.

Toda selektor ne želi, da bi se zgodba ustavila pri čustvih. Igralcem bo, kot pravi, naročil, naj uživajo v vsakem trenutku, hkrati pa se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo.

»Na svetovno prvenstvo nismo prišli samo zato, da bi sodelovali. Želimo tekmovati, biti pogumni in na vsaki tekmi pokazati svojo identiteto. Najpomembneje je, da turnir končamo z zavedanjem, da smo dali vse od sebe. Če bomo igrali pogumno, disciplinirano in ponosno, potem lahko ne glede na rezultat odidemo domov z dvignjeno glavo,« je dodal Barbarez.

Džeko kot vodja in zgled

Ena ključnih figur bo tudi tokrat Edin Džeko. Kapetan, dolgoletni vodja in eden največjih igralcev v zgodovini bosansko-hercegovskega nogometa ostaja neprecenljiva opora reprezentance. Barbarez v njem ne vidi le napadalca, temveč človeka, ki lahko v slačilnici določa ton celotni ekipi.

Edin Džeko za reprezentanco ni igral vse od dodatnih kvalifikacij proti Italiji, ko se je poškodoval tik pred izvajanjem enajstmetrovk. FOTO: Amel Emric/Reuters

»Prisotnost Edina Džeka v ekipi je velika prednost za vsakega trenerja. Njegova kakovost je očitna, njegove izkušnje, vodenje in profesionalnost pa so neprecenljivi za mlajše igralce. Je eden največjih igralcev v zgodovini bosanskega nogometa in njegova prisotnost pomaga celotni ekipi pri rasti. Igralci ga poslušajo, spoštujejo in se od njega učijo vsak dan,« je poudaril selektor.

Skupina, v kateri BiH ni brez možnosti

Bosna in Hercegovina bo na SP nastopila v skupini B, kjer jo čakajo Kanada, Švica in Katar. To ni skupina brez pasti, a tudi ne takšna, v kateri bi bila BiH že vnaprej odpisana. Prav zato je Barbarezov optimizem razumljiv. Če želi reprezentanca narediti korak naprej, mora od prve tekme igrati z občutkom, da ima kaj pokazati.

Prvi izziv na mundialu bo Kanada, sogostiteljica prvenstva, ki bo igrala pred domačimi navijači in sama lovila zgodovinsko prvo zmago na svetovnih prvenstvih. Švica prinaša izkušnje in turnirsko trdnost, Katar pa zna biti neugoden tekmec, če dobi prostor za svojo igro.

Še pred začetkom svetovnega prvenstva pa Bosno in Hercegovino čaka zadnji pripravljalni preizkus. Zmaji bodo danes ob 21. uri igrali prijateljsko tekmo s Panamo, ki bo Barbarezu ponudila še zadnji vpogled v stanje ekipe pred odhodom na največji oder.