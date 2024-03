Barca ali Napoli? Arsenal v Londonu z vsemi topovi nad Porto (21.00)

Ni še prepozno, Xavi se od klopi Barcelone še vedno lahko poslovi kot junak. Čeprav je sezona pred mesecem dni že izgledala zavožena, je Xavi uspel umiriti katalonsko barko in nanizal osem tekem brez poraza. V španskem prvenstvu je Real zdaj nekoliko bližje, predvsem pa ima Barcelona lepo priložnost, da se po letu 2020 spet uvrsti v četrtfinale lige prvakov.

Na prvi tekmi pod Vezuvom so iztržili remi z 1:1 proti Napoliju, na olimpijskem štadionu pod Montjuicom bodo tekmo začeli kot favoriti. Napoli je izgubil pet od zadnjih šestih tekem na španskih tleh, a so tudi Neapeljčani v zadnjem obdobju po turbulentnem prvem delu sezone nekoliko dvignili raven igre. Kviča Kvaračkelia in Victor Osimhen se bosta po sezoni najverjetneje poslovila od modrih z italijanskega juga, zato je letošnja sezona v ligi prvakov zadnja priložnost, da šampionsko jedro ekipe pripravi še en presežek.

Galeno je na štadion Dragao prinesel ekstazo, bo to dovolj za četrtfinale? FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Še bolj prepričljivi so v zadnjem obdobju nogometaši Arsenala, ki so po novem letu strnili obrambne vrste in naravnali merilne naprave. Zdaj tekme zmagujejo tudi, ko jim ne gre, kot nazadnje v domačem prvenstvu proti Brentfordu (2:1), a tokrat jih vseeno čaka zahtevnejša naloga. Porto ima veliko izkušenj iz LP, letos mineva 20 let od njihove zmage v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, na prvi tekmi je Galeno z golom v sodniškem dodatku pripravil hladen tuš za Arsenal.

Topničarjem zato danes ne preostane druega kot ofenziva od prvega sodniškega žvižga – za podaljške potrebujejo enega, za napredovanje vsaj dva zadetka. Seveda v primeru, da bo mreža Aarona Ramsdala tokrat mirovala.