Barça in Real za špansko krono prvič v tujini

Organizatorjem tekem španskega superpokala, ki po letih 2020 in 2022 letos še tretjič poteka v Savdski Arabiji, je uspelo po dolgih letih čakanja vendarle združiti največja rivala z Iberskega polotoka v velikem finalu izven španskih meja. Real Madrid vs. Barcelona, dovolj je napisati že ti dve imeni in hitro postane jasno, da je spektakel zagotovljen. Že pred njunim nedeljskim spopadom bodo ljubitelji nogometa prišli na svoj račun na različnih koncih Evrope, kjer bodo potekali dvoboji z zgodovinsko težo.