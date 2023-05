Barça je Barça, to je Messijev dom

Predsednik nogometnega kluba FC Barcelona, Joan Laporta, je trdno odločen, da poleti na Camp Nou vrne največjo klubsko legendo Lionela Messija, ker je to, kot pravi, njegov dom.

Messijeva pogodba s Paris SG se izteče junija, svetovnega prvaka z Argentino pa povezujejo z odhodom v Savdsko Arabijo, kjer je že njegov večji tekmec Cristiano Ronaldo. Laporta je v intervjuju za TV3 prepričan, da lahko blaugrana tekmuje z vsakim glede podpisa 35-letnega napadalca. »Zgodovina je na naši strani, čustva so močna, po vsem svetu imamo 400 milijonov navijačev,« je dejal Laporta.

Messi je bil v Barceloni 21 let, preden je odšel k PSG, kjer pa se v dveh sezonah ni najbolje znašel in ni dobil naklonjenosti navijačev, ki so mu žvižgali tudi po zadnji zmagi s 5:0 proti Ajacciu. »Pogovarjala sva se, čestital sem mu za zmago v Katarju. Zdaj je še član Pariza, moramo počakati na konec sezone, potem se bomo lahko v miru pogovorili. Z vsem spoštovanjem do Savdske Arabije, Barça je Barça, to je njegov dom,« je bil optimističen Laporta po tem, ko je Barcelona v nedeljo proti Espanyolu osvojila naslov španskega prvaka.

Lionel Messi je pred dvema letoma objokan zapustil Barcelono. FOTO: Albert Gea/Reuters

Messi je bil zaradi neodobrenega odhoda v Savdsko Arabijo, kjer ga snubi Al Hilal in mu ponuja astronomsko pogodbo, suspendiran za dva tedna, vrnil pa se je na omenjeni tekmi z Ajacciom. PSG je blizu ubranitve naslova francoskega prvaka, v ligi prvakov pa mu spet ni uspelo do konca, izločil ga je Bayern.