FOTO:Barcelona bo zašla v zaostanek z Messijem ali brez njega

Častilci španskega nogometa »poznajo« razmerje moči na vrhu primere division: Real in Barcelona se tradicionalno borita za vrh, Atleticu pripada tretje mesto, preostali boljši klubi si izmenično podajajo četrto vstopnico za v Uefino ligo prvakov. Toda covid-19 je premešal karte pod Pireneji, zato bo zanimivo spremljati sezono 2020/21, ki jo bodo odprli v soboto v Baskiji.Jutri ob 16. uri se bosta pomerila Eibar in Celta, večina klubov težke kategorije bo imela »prosto« zavoljo podaljšane sezone v Evropi. Derbi 1. kola med Atleticom in Sevillo bodo igrali šele 12. januarja 2021 v Madridu!Bo Messi sploh dočakal začetek sezone ...