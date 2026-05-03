Barcelona čaka na šampionski večer, Real gostuje pri Espanyolu

Barcelona je po težki zmagi (2:1, Robert Lewandowski, Feran Torres) v Pamploni v 34. kolu španskega nogometnega prvenstva storila še en korak proti naslovu državnega prvak. Za že 29. šampionsko zvezdico ji lahko že danes pomagat dva velika tekmeca, mestni Espanyol in največji Real Madrid, ki se bosta pomerila v Barceloni. Le zmaga Madridčanov bo preložila slavje Barcelone, ki bo naslednji konec tedna, 10. t. m., gostila clasico.

Trener katalonskega velikana Hansi Flick je izrazil vidno zadovoljstvo nad predstavo svojih varovancev proti Osasuni (2:1), a je poudaril, da usoda ni več le v njihovih rokah.

Čeprav je Marcus Rashford na seznamu odvečnih igralcev trenerja Hansija Flicka za naslednjo sezono, je bil Anglež eden od ključnih igralcev Barcelone. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

»Realove tekme ne bom gledal. Ne obremenjujem se s stvarmi, na katere nimam vpliva. Pomembno je bilo, da smo zmagali mi. Ali se počutim kot prvak? Ne še. Toda ne glede na to, kdaj bomo osvojili naslov, ga bomo proslavili,« je povedal 61-letni Nemec, ki ga je veselilo dejstvo, da je bila pot do zmage tlakovana tudi s čvrsto obrambo.

»Imamo izjemno mlado ekipo z neverjetnim potencialom, a smo so se odzvali z vrhunskim obrambnim delom. Prav disciplina v zadnji liniji je bila tisto, kar me je najbolj navdajalo z optimizmom. Ampak naš uspeh temelji na disciplini, ne na čakanju na spodrsljaje,« je potegnil črto čez gostovanje v Navarri.